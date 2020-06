«Inizialmente BOYS! BOYS! BOYS! era poco più di un progetto personale. Adesso è diventato la mia crociata per la creazione di una piattaforma globale di arte e fotografia queer. Si tratta di una celebrazione del corpo maschile nudo in tutta la sua bellezza. Vorrei che le persone capissero che comprare opere d’arte con uomini nudi ed esibirli nelle proprie case è perfettamente accettabile. Non c’è nulla di cui vergognarsi. Nonostante sia il corpo delle donne che quello degli uomini sia stato oggetto e soggetto di rappresentazioni artistiche per millenni, c’è ancora reticenza e paura nell’esibire il nudo maschile. Vorrei che invece fossimo orgogliosi di ogni aspetto della nostra sessualità» ha dichiarato Ghislain Pascal.

In occasione della pubblicazione del libro fotografico omonimo, il progetto espositivo doveva essere installato alla Galleria Fotografiska di New York, ma a causa dei recenti sviluppi legati all’emergenza Coronavirus, gli organizzatori hanno deciso di traferire l’esperienza in rete. Per sottolineare lo spirito queer che pervade l’intero progetto, l’inaugurazione coincide con l’inizio del Pride Month, giugno 2020.

Dal 1° giugno è infatti online la piattaforma boysboysboys.org e, a partire dal 4 giugno, la mostra è visitabile online su Fotografiska.com/NYC/. Coinvolti cinquanta tra i più influenti artisti queer contemporanei. Per l’Italia partecipano i fotografi e visual artist Domenico Cennamo e Ivan Donadio. “Corpi come sculture, immobili, avvolti o ingabbiati in incarti di cellophane e materiali poveri. Nudi in uno spazio nudo senza orizzonti possibili. Costretti all’angolo da una lotta impari contro il niente dell’omologazione” si legge sul portfolio digitale di Ivan Donadio.

Le foto della mostra in anteprima – BOYS! BOYS! BOYS!