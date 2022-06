British LGBT Awards 2022: da Lady Gaga a Edward Enninful, ecco i vincitori

2 min. di lettura

Si sono tenuti a Londra i British LGBT Awards 2022, evento dedicato a celebrare e onorare tutti i volti più rilevanti del panorama LGBTQIA+ nel mondo dello spettacolo, tra artisti, creator, e alleat*. L’evento arriva appena in tempo con i 50 anni del Pride in Inghilterra, tra le varie premiazioni Edward Enninful, caporedattore di British Vogue, ha ricevuto il Global Media Trailblazer Award, direttamente dall’influencer Munroe Bergdorf: “Sono davvero onorato di far parte dei British LGBT Awards” ha commentato Enninful “Crescendo come un giovane ragazzo gay e nero in West London, potevo solo immaginare eventi come questo, dove celebrare persone come me, insieme a tutt* l* altr* pionier* premiati stanotte. Spero solo che continuiamo a spingere questi cambiamenti positivi anche per le future generazioni”.

L’evento si è tenuto in concomitanza con la decisione della Corte Suprema Americana di abolire la legalizzazione all’aborto, che lo stesso Enninful ha commentato durante la premiazione: “Grandi miglioramenti sono avvenuti per la comunità LGBTQIA+ negli ultimi anni, ma è importante continuare a lottare, specialmente quando questi recenti eventi ci ricordano come i diritti che diamo per scontati possono esserci tolti”.

Tra i vincitori anche il campione Tom Daley, premiato con il Sports Personality Award, che ha colto l’occasione per esprimere tutta la sua indignazione e solidarietà alle atlete trans, dopo la decisione della FINA (FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI NUOTO) ha deciso di escludere le nuotatrici transgender dalle competizioni: “Non è accettabile che si dica a qualcuno che non può competere o non può fare qualcosa che ama soltanto per ciò che è” ha commentato Dailey “Mi sento molto coinvolto in questa cosa: bisogna dare alle persone trans la possibilità di condividere sé stesse per ciò che sono”.

Tra i vari premi sono spiccati il Celebrity Award a Lady Gaga e il Celebrity Ally Award per Alicia Keys.

Qui sotto la lista completa delle vittorie

Kim Warren – Future Leader

Jamie Raines – Online Influencer

Legal & General – Network Group or ERG

Edward Enninful – Global Media Trailblazer

LEGO – Brand or Marketing Campaign

STEPS – Music Artist

Juno Dawson/ Abbey Kiwanuka – Outstanding Contribution to LGBT+ Life

Lady Gaga – LGBT+ Celebrity

Laura Yeates – Business Ally

LGBT Foundation – Charity or Community Initiative

Strictly Come Dancing – Johannes and John – Media Moment

Kevin Humphreys – Diversity Hero

Tom Daley – Sports Personality

Rishi Madlani – Inspirational Leader

Alicia Keys – Celebrity Ally

Barclays – Inclusive Employer

Rylan Clark – Broadcaster, Journalist or Host

Adele Roberts – Role Model of the Year

Stonewall – Lifetime Achievement

