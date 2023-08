0:00 Ascolta l'articolo

Britney Spears è da sempre una delle icone pop più amate della musica mondiale ed ora, stando ad alcune indiscrezioni riportate da The U.S. Sun, potrebbe rilasciare un’intervista esclusiva in occasione del lancio della sua autobiografia The Woman in Me che uscirà martedì 24 ottobre 2023.

Sin dal lontano novembre 2021, quando il tribunale di Los Angeles aveva deciso di revocare la sua “conservatorship”, infatti, diverse reti televisive e piattaforme di streaming online avevano provato – senza successo – ad ottenere un incontro esclusivo con la popstar.

Lei, però, aveva sempre rifiutato l’invito perché, sempre secondo quanto riportato da un insider, “stava ancora facendo i conti con la vita indipendente e stava elaborando mentalmente la sua libertà”.

Ora, però, sembrerebbe che la leggendaria conduttrice di talk show Oprah Winfrey possa essere riuscita nell’intento di convincere Britney Spears a rilasciare ai suoi microfoni la prima intervista esclusiva dopo la sua liberazione dalla tutela del padre.

Il merito? Ovviamente del dio denaro. Stando a quanto riportato da alcuni insider, infatti, alla popstar sarebbero state offerte “Ingenti somme finanziarie” cui sarebbe stato difficile dire di no.

In più la promozione della sua autobiografia potrebbe essere l’occasione giusta per mettere a tacere tutte le teorie complottiste nate negli ultimi anni su di lei e per raccontare dal vivo, in uno studio televisivo o magari nella sua casa, la sua verità.

Al momento, però, nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte di Britney Spears né tantomeno da parte dell’eventuale emittente tv o della piattaforma di streaming che potrebbe trasmettere l’intervista esclusiva. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire se il rumors si trasformerà in realtà.

