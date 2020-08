Campania, oggi si discute la legge regionale contro l’omotransfobia

In Campania inizia oggi la discussione sulla legge contro l’omofobia, la transfobia e la misoginia, quasi in contemporanea con il testo approdato il 3 agosto alla Camera dei Deputati.

Ma se il ddl Zan dovrà attendere settembre per la ripresa dei lavori, la legge analoga regionale inizia ora il proprio cammino, con l’appoggio di 2400 cittadini e cittadine e decine di associazioni LGBT, e non.

Dalla Campania, una legge importante per colmare vuoto legislativo

Dal Consiglio regionale della Campania, dunque, un tentativo importante per eliminare un vuoto legislativo rimasto aperto per troppi anni, sia a livello regionale che nazionale. Il comunicato di Arcigay Napoli infatti parla di “un segnale chiaro e preciso al legislatore nazionale“, con l’intento appunto di “per colmare quel vuoto legislativo imperdonabile“. Una legge importante non solo per la comunità LGBT italiana, ma per il Belpaese intero, “unico Paese tra i fondatori della Comunità Europea a non avere una legge specifica contro i crimini d’odio legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere“.

Una legge contro l’omotransfobia per la Campania è un atto dovuto da questa legislatura, anche dopo i dati rilevati dal Ministero dell’Interno, ovvero denunce e dati raccolti dall’Eures, che evidenziano un aumento dei crimini d’odio verso questa minoranza.