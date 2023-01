Capodanno 2023 in Polonia, i Black Eyed Peas hanno sostenuto la comunità LGBTQ+ in diretta TV

0:00 Ascolta l'articolo

Se Melanie C si è rifiutata di prenderne parte, perché da sempre fiera sostenitrice dei diritti LGBTQI+, i Black Eyed Peas hanno presenziato al Capodanno tv andato in onda in Polonia, sul canale TVP, prendendo posizione contro l’omotransfobia polacca istituzionalizzata dal presidente Andrzej Duda.

Durante la loro lunga esibizione, vista da 8,3 milioni di persone in tutto il Paese, i quattro Black Eyed Peas sono saliti sul palco con delle visibili fasce arcobaleno, dedicando la hit “Where Is The Love” alle comunità emarginate. Se sui social in molti hanno applaudito la band, la politica polacca ha poco apprezzato la presa di posizione di Wil.I.am & co.

“Promozione LGBT in TVP2. Disgrazia! Non è un capodanno dei sogni, ma un capodanno della devianza”, ha cinguettato il deputato Marcin Warchoł. Immediata è arrivata la replica di Wil.I.am, che ha così motivato il gesto.

“Siamo i Black Eyed Peas… o si può dire, Black Eyed Peace, perché siamo per la pace, l’uguaglianza, l’armonia. Non siamo i Black Eyed PiS”.

Per PiS si intende il Partito Diritto e Giustizia (PiS) al governo dal 2015. Lo stesso partito che ha ideato le “free LGBT Zone“, fortemente contestate dall’UE. “Siamo per l’unità, l’amore, la tolleranza, l’unicità“, ha continuato Wil.I.am. “A volte devi andare dove le persone non hanno le tue stesse opinioni per per ispirarle su cosa sia la tolleranza“.

Il botta e risposta social con Warchoł è poi proseguito. Il deputato polacco ha definito “ipocriti” i Black Eyed Peas, perché in passato andati a cantare in Paesi omotransfobici come il Qatar. “Siamo andati in questi posti per diffondere AMORE… perché boicottare quando puoi andare direttamente alla fonte che ha bisogno di essere ispirata e fare del tuo meglio per ispirarli e diffondere AMORE… si chiama #LOVE“, ha risposto Wil.I.am.

