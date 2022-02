Carnevale green con coriandoli ecosostenibili

2 minuti di lettura

Se odiate il Carnevale, sappiate che avete un movente più che valido – oltre la caciara e le stelle filanti – ed è l’inquinamento.

I fottuti coriandoli sono carini e allegri, ma il più delle volte rimangono per strada, mettendo in pericolo gli animali (che potrebbero ingerirli) e provocano danni all’ambiente.

Ma la startup tedesca Saatgutkonfetti (ovvero “coriandoli di semi”) ha pensato ad una possibile (adorabile) alternativa: coriandoli da cui germogliano fiori.



A differenza del coriandolo classico –composto da carta e tinte non naturali –il coriandolo ecosostenibile è composto da un’unione di amido di mais, coloranti naturali, e i semi di 23 piante diverse. Tra le varie specie di piante, molte sono selezionate appositamente per offrire cibo e dimora per api, insetti, o animali di minuscole dimensioni.

“Festeggiare senza coriandoli potrebbe risultare noioso, ma il divertimento finisce quando tutti i coriandoli devono essere raccolti di nuovo, o peggio ancora lasciati in giro” scrivono i promotori della startup, parte di un progetto studentesco fondato da Katja Filippenko, Christoph Trimborn e Philip Weyer, presso l’Accademia di Belle Arti di Kessel: “Con i coriandoli di semi è differente: nessun problema, solo puro divertimento, per te e la natura“.

I nuovi coriandoli green, 100% vegani e con materie prime biologiche, sono utilizzabili in specifiche zone residenziali – tra Europa Centrale e Germania– dove ogni specie è autoctona e non dannosa per l’ecosistema circostante, oltre che perfettamente adattabile a più tipologie di terreno.

Il materiale eco-friendly fa anche sì che il prezzo del coriandolo sia più alto di quello comprato al supermercato: 7,50 per una confezione di venti grammi. Ma rimane una valida alternativa, o se non altro, uno spunto di riflessione per chiederci: come ci divertiamo? E che impatto ha sull’ambiente circostante?

