Challengers di Luca Guadagnino, prime reazioni al suo film: “La miglior Zendaya di sempre”

Sarà quasi certamente presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia Challengers di Luca Guadagnino, un anno fa già premiato con un Leone d’argento per la miglior regia grazie a Bones and All. In uscita al cinema il 15 settembre, Challengers è sceneggiato dal debuttante Justin Kuritzkes, con un cast trainato da Zendaya. Al fianco della diva di Euphoria troveremo Josh O’Connor di La Terra di Dio, lo straordinario Mike Faist di West Side Story e Jake Jensen.

Al centro della trama Tashi (Zendaya), tennista diventata allenatrice che ha preso suo marito, Art, e lo ha trasformato da giocatore mediocre a campionissimo da Grande Slam. Per scuoterlo dalla sua recente serie di sconfitte gli fa giocare un evento “Challenger” – vicino al livello più basso del tour professionistico – dove si trova ad affrontare Patrick, il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi.

Challengers è recentemente andato incontro agli immancabili ‘test screening’, con una prima reazione ad una primissima proiezione pubblicata da World of Reel.

“Sono appena tornato da “Challengers”. Sono ancora su di giri. Non mi sono piaciuti gli ultimi film di Guadagnino, ma questo non era così serio ed è sembrato molto più autentico. È anche un film molto sexy con i tre attori principali coinvolti in una storia d’amore complicata. Zendaya e O’Connor sono stupendi. Zendaya offre forse la sua migliore interpretazione di sempre. È anche ambientato nel mondo del tennis, il che gli conferisce una bella svolta unica nel genere delle commedie romantiche. Ho adorato la colonna sonora di Trent Teznor e Atticus Ross. È musica techno!”.

World of Reel ha riportato anche le valutazioni di Letterbox, che parrebbero aver preso forma dopo il famoso test screening, con giudizi che vanno dalle 3 stellette alle 5. Challengers, descritto come una commedia romantica su un triangolo amoroso, potrebbe essere presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia fuori concorso, con Guadagnino presidente di giuria.

Il regista di Chiamami col tuo Nome, infaticabile, è già pronto a tornare sul set per girare Queer di William S. Burroughs, con Daniel Craig e Frances McDormand nel cast. Non contento, sta anche producendo Diciannove di Giovanni Tortorici.

