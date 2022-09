Chiara Ferragni fa infuriare La Russa: “I tuoi soldi guadagnati senza merito”

3 min. di lettura

In vista delle elezioni, le celebrità italiane ci tengono a farsi sentire. E nemmeno questa volta, Chiara Ferragni si tira indietro.

L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia ha condiviso con il suo seguito di 27,6 milioni di follower un post della pagina @apriteilcervello, invitando il pubblico ad utilizzare la propria voce, farsi sentire, e sconfiggere l’apatia generale in vista dell’entrata alle urne il prossimo 25 Settembre. Un post chiaro, coinciso, e apertamente contro la propaganda politica del centro-destra, sottolineando tutti i rischi che ogni gruppo marginalizzato – dalle persone LGBTQIA+ a quelle immigrate – si ritroverà a fronteggiare in caso di vittoria: “Quelle del 25 settembre per milioni e milioni di italiani saranno delle normali elezioni” riporta il post condiviso “Le solite elezioni che porteranno alla formazione dell’ennesimo ‘governo ladro e corrotto’ tanto odiato e ormai entrato nella visione dell’opinione pubblica. Per tantissime altre persone, invece, le elezioni del 25 settembre rappresenteranno la nascista (stando a tutte le attuali previsioni) del governo più a destra (a livello di estremismo ideologico) in tutta la storia della Repubblica italiana”.

Un Instagram story sufficiente per far sbottare Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e fondatore di Fratelli d’Italia: “La sfido a tre mesi di silenzio social se perdono quelli che lei sponsorizza” ribatte piccato il senatore sui social, aggiungendo “Accetta la scommessa o sa che perderebbe una montagna di soldi guadagnati senza merito?”. Nelle ultime ore lo stesso senatore, ospite al programma L’aria che tira su La7, in uno scontro con Michele Emiliano del PD, ha risposto che “Siamo tutti eredi del Duce“. Il senatore ha successivamente cercato di arrampicarsi sugli specchi, specificando di fare riferimento all’età anagrafica e l’eredità che ci portiamo dall’Italia dei nostri padri e nonni.

Non è la prima volta che si accende burrasca tra Ferragni e centrodestra: sempre questa estate, l’influencer ha ricondiviso un post di The Vision che spiegava come il Modello Marche istituito da Fratelli d’Italia avrebbe reso quasi impossibile abortire – con un 71% di medici obiettori di coscienza sul territorio e il rischio di una deriva nazionale se dovessero vincere le elezioni: “Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano” ha commentato Ferragni nelle sue stories. Sempre qualche giorno fa, anche il marito Fedez ha risposto per le rime a Fratelli d’Italia, dopo la richiesta di archiviazione della procura per una sua canzone di 15 anni apertamente contro il corpo dei carabinieri: “Avevo 18 anni, ora ne ho 33: alla stessa età Giorgia Meloni non diceva cose più intelligenti, nelle trincee del movimento sociale italiano a dire che Mussolini ha fatto anche cose buone“.

Ferragni ha da poco pubblicizzato il suo diretto supporto alle Case Arcobaleno di Milano, luogo di rifugio e ritrovo per tuttə quelə giovani LGBTQIA+ allontanati dalle famiglie o senza una casa a causa dell’orientamento sessuale o l’identità di genere: “Con loro ho iniziato un percorso di sostegno tramite alcune donazioni e condividendo il mio tempo con ragazzǝ che hanno subito questi maltrattamenti” ha scritto l’influencer nel post “Spero che le mie parole e il mio supporto possano aiutarli a superare questo momento difficile”.

