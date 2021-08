La calciatrice olimpica Chloe Logarzo sposa l’ex compagna di squadra McKenzie Berryhill

< 1 minuto di lettura

Arrivata ad un passo dalla medaglia olimpica, la 26enne Chloe Logarzo, calciatrice australiana, centrocampista del Kansas City NWSL e della nazionale di casa, ha annunciato sui social di aver chiesto ufficialmente la mano a McKenzie Berryhill, sua ex compagna di squadra.

La coppia, che in passato ha giocato per i Washington Spirit, ha condiviso la felice notizia con una bellissima foto Instagram, in cui le due donne si tengono per mano, dando il giusto spazio allo splendido anello di fidanzamento che spicca sul dito di Berryhill.

“Ha detto sì“, si legge nel post presto diventato virale, con diverse calciatrici della nazionale australiana, le Matildas, che hanno voluto celebrare Chloe. Tra le tante spiccano Caitlin Foord (“complimenti care”), Alanna Kennedy (“Congratulazioni”), Emily Gielnik (“Vi amo così tanto”). Logarzo e Berryhill si sono concesse un romantico tour europeo dopo le Olimpiadi. In un post social si vedono ai piedi della Torre Eiffel, a Parigi, con Chloe felice di “essere tornata con il mio amore“.

Chloe non è l’unica calciatrice della nazionale australiana ad aver avuto fortuna in amore nelle ultime settimane. La sua compagna di squadra, Sam Kerr, ha recentemente rivelato di avere una storia con la collega Kristie Mewis. L’Australia è uscita alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo, sconfitta dalla Svezia, poi battuta in finale dal Canada. Medaglia di bronzo per gli USA, che hanno battuto proprio l’Australia per 4-3 (con due goal dell’immortale Megan Rapinoe).