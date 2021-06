Cirinnà: “Votiamo per DDL Zan in aula il 13 luglio, se lo modifichiamo lo condanniamo a morte sicura”

Il 6 voteremo il calendario, che prevede la discussione per il 13 luglio. Saranno giorni decisivi per le sorti di un disegno di legge necessario e urgente. Giorni nei quali, ovviamente, non mancheranno occasioni di discussione tra le forze politiche. Sedersi ai tavoli è sempre possibile e, in democrazia, prezioso. Allo stesso tempo, però, è per noi chiarissimo che il testo in discussione è già il frutto di lunghe e meditate mediazioni alla Camera, e non può essere stravolto nei suoi contenuti. E non si può mediare ulteriormente sulla pelle delle persone. Sappiamo anche che eventuali modifiche in Senato condannerebbero il ddl Zan a morte sicura per elementari ragioni di tempo, vista anche l’impegnativa stagione politico-parlamentare che ci attende. Dunque discutiamo, certo: ma teniamo ben fermi i principi di laicità e dignità, e l’esigenza primaria di dare all’Italia una legge che non può più attendere. Esistono molti strumenti che, senza modificare il testo, possono garantire ascolto e rappresentanza alle posizioni di chi ha dubbi o incertezze. Ma il ddl Zan non può essere né stravolto né insabbiato con una terza lettura alla Camera.