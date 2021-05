Monica Cirinnà festeggia i 5 anni di unioni civili: “Ora DDL Zan, matrimonio egualitario e diritti per tutte le famiglie”

2 minuti di lettura

5 anni di sorrisi, abbracci, emozioni fortissime. Ogni volta che ho avuto il privilegio di celebrare l’amore dei “miei” tanti mariti e delle “mie” tante mogli, ho visto nascere un mondo nuovo e ho visto, a poco a poco, crescere un paese. Sì, in questi 5 anni l’Italia è cambiata, è cresciuta: non facciamoci ingannare dalla propaganda di chi sa solo diffondere odio, la società italiana è infinitamente migliore. L’ho visto fuori da ogni sala e da ogni palazzo comunale in cui ho celebrato, in tutta Italia: quelle coppie di uomini e di donne erano accolte con la stessa gioia e la stessa partecipazione. Le unioni civili hanno cambiato il volto del paese e anche “l’industria dei matrimoni”, il settore wedding: ricordiamocene, ora che cerimonie e feste stanno faticosamente ripartendo. Oggi, 5 anni dopo, mi chiedo però anche se tutto questo sia sufficiente.

5 anni da quell’11 maggio 2016. Come ricordato questa mattina , 5 anni sono passati da quando la Camera dei deputati approvò la legge sulle unioni civili , passata alla Storia come ““. Proprio la senatrice Pd, che in quel 2016 battagliò in parlamento per riuscire a far approvare la legge osteggiata dalla Chiesa, da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha voluto festeggiare l’anniversario sui social, guardando anche all’oggi politico, chiamato DDL Zan.Domanda necessaria, risposta purtroppo scontata.“, ha tuonato Cirinnà. “. A partire dalla rapida approvazione del ddl Zan, e ora di far fare all’Italia altri importanti passi avanti. C’è un monito della corte costituzionale da osservare sulla tutela dei diritti delle bambine e dei bambini delle famiglie arcobaleno. Non possiamo rimanere ciechi e sordi, la ferita del 2016, su questo, è ancora aperta.Questo, per me, è il senso più profondo di quello che ricordiamo oggi: una legge fondamentale che, come dico, spesso, vorrei diventasse presto inutile.“. La senatrice dem ha poi pubblicato alcuni scatti di unioni civili da lei celebrati.