Città del Michigan bandisce tutte le bandiere Pride dagli edifici pubblici

0:00 Ascolta l'articolo

Hamtramck è una città della Contea di Wayne, nello Stato del Michigan, con circa 30.000 abitanti, ed ha ieri fatto rumore in tutti gli Stati Uniti d’America perché ha ufficialmente vietato le bandiere dell’Orgoglio LGBTQIA+ da tutti gli edifici pubblici.

Il consiglio comunale di Hamtramck, l’unico interamente musulmano negli Stati Uniti d’America, ha votato all’unanimità, dopo tre ore di dibattito pubblico. Le bandiere Pride sono state paragonate alle bandiere razziste. Il consigliere comunale Nadeem Choudhury, dinanzi alle proteste della comunità queer, ha affermato che le persone LGBTQ+ dovrebbero rispettare la sensibilità musulmana, definendo tale divieto come necessario per rispettare “i diritti religiosi” dei musulmani che vivono in città.

Come riportato dal Detroit Free Press, Choudhury ha affermato che le persone LGBTQ+ “sono le benvenute”, per poi domandarsi “perché devi avere la bandiera esposta su una proprietà del governo per sentirti rappresentato?”. “Sei già rappresentato. Sappiamo già chi sei… Questo è fanatismo… è come se volessi odiarci”.

Il sindaco Amer Ghalib ha difeso la decisione del consiglio, perché tutti sarebbero stati trattati “allo stesso modo e senza discriminazioni nè favoritismi“, affermando che metà dei suoi “comitati e commissioni sono LGBTQ o sostenitori delle persone LGBTQ”.

La comunità LGBTQIA+ cittadina ha dichiarato guerra al consiglio comunale, annunciando che ridurrà gli investimenti in città, nota per la presenza di immigrati e artisti.

Dopo il voto, la senatrice Stephanie Chang, democratica del Michigan, ha rilasciato una dichiarazione a sostegno della comunità LGBTQ+. “Per favore, sappiate che avete molti alleati in tutta la città e nello Stato, e questo include me”. “Siete amati, siete i benvenuti e siete apprezzati.”

Chang ha aggiunto che Hamtramck dovrebbe andare “in avanti in una direzione positiva verso l’uguaglianza e la libertà, non tornare indietro verso la divisione e la paura”.

“Esorto le organizzazioni e i leader della comunità di Hamtramck a continuare a mostrare il loro sostegno alla comunità LGBTQ+. Sono orgogliosa di essere un’alleata della comunità LGBTQ+ e mostrerò sempre con orgoglio una bandiera del Pride nel mio ufficio”.

La scorsa settimana The Human Rights Campaign, ovvero la più grande associazione LGBTQIA+ d’America, ha dichiarato lo “stato di emergenza” per le persone LGBTQ+. Al 31 maggio, l’organizzazione ha dichiarato di essere al lavoro su oltre 500 leggi anti-LGBTQ+ presentate in più di 40 Stati. Il numero totale raggiunto quest’anno, al 7 giugno, è pari a 75 leggi approvate, superiore a qualsiasi altro anno mai preso in considerazione.

© Riproduzione Riservata