Coppia gay travolta dagli insulti omofobi, Cinema interrompe la proiezione di Halloween Ends

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

È uscito al cinema lo scorso weekend Halloween Ends, ultimo capitolo dell’infinita saga horror con Michael Myers protagonista. In una sala di Manchester, durante l’ultima proiezione delle 22:15, una coppia gay è stata pesantemente insultata da un gruppetto di ragazzi.

Grida e parolacce ripetute ad alta voce, tanto da costringere il cinema ad interrompere la proiezione della pellicola, cacciando i bulletti di turno. La coppia gay, che ha chiesto di rimanere anonima, era entrata in sala con alcuni amici.

“Inizialmente abbiamo notato un gruppo di giovani, direi che erano adolescenti, che si erano radunati all’ingresso, ma all’inizio non gli abbiamo dato troppo peso“, ha detto uno dei due al Manchester Evening News. “Quando siamo entrati, erano seduti nella fila davanti a noi. Prima ancora che il film iniziasse, la guardia di sicurezza ci aveva detto che c’era già stata una lamentela per il loro rumore e che se avessero continuato sarebbero stati cacciati. A film iniziato una ragazza seduta di fronte a loro gli ha chiesto di smetterla di prendere a calci la sua sedia, e uno di loro l’ha insultata. Poi un’altra donna nella loro stessa fila ci ha discusso, ma noi non volevamo problemi. Per la prima ora di film hanno chiacchierato ma non è stato troppo fastidioso”.

A quel punto il tono di voce è cresciuto, alcuni di questi adolescenti hanno cambiato posto e fila, iniziando a litigare con i presenti. “Tutto è andato fuori controllo, prima che il film si interrompesse e le luci si accendessero è intervenuto il personale. Ci è stato detto che il film non sarebbe ricominciato e che ci avrebbero offerto un rimborso“. Il gruppo di adolescenti, nel frattempo, ha iniziare a saltare da una poltrona all’altro, gridando insulti omofobi alla coppia.

“Continuavano ad urlarci contro, a dirci di tutto“. La polizia di Greater Manchester, poi arrivata sul posto, ha confermato che l’incidente è stato registrato come crimine d’odio. Le indagini sull’accaduto sono in corso e un portavoce di VUE ha dichiarato: “Un gruppo di ragazzi è stato espulso da una proiezione di Halloween Ends sabato sera, dopo aver ricevuto diverse lamentele per aver causato disturbo e influito sull’esperienza degli altri spettatori“.

© Riproduzione Riservata