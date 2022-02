Così Damiano dei Måneskin ha sdoganato i sex toys sul palco di Sanremo

2 minuti di lettura

C’è stato chi ha scelto di sfoggiare un pavé di paillette sui fianchi, chi ha preferito di inforcare un paio di stivali color rosso fiammante, chi si è battezzato di fronte alle prime file. E chi ha deciso di brillare con un dettaglio non così sfarzoso, ma sufficientemente rivoluzionario. Un preziosissimo butt plug sul palco dell’Ariston, lungo la coscia di Damiano David, voce dei Måneskin. Il primo sex toy sul palco del Festival di Sanremo (almeno esibito).

Gli occhi dei più attenti non se lo sono fatto sfuggire, nonostante una regia da brucomela che più di qualche particolare ha mancato nel corso della prima serata del Festival della Canzone Italiana. “Damiano con un plug anale sul palco?“, si è domandato un utente di Twitter, pubblicando l’outfit della rockstar internazionale, super-ospite della prima puntata dell’evento con la sua band. Terminate le performance di Zitti e Buoni e Coraline, Damiano David si è limitato a confermare l’apparenza, ritwittando il messaggio di stupore del fan.

Non un butt plug qualunque, a dirla tutta, ma una delle ultime invenzioni artistiche di casa Gucci, presentata durante la Gucci Love Parade dello scorso novembre ad Hollywood e firmata da Alessandro Michele. Un sex toy che funge da ciondolo per una catenina argentata, marchio di fabbrica dello stile provocatorio e trasgressivo del direttore creativo della maison fiorentina. Con le perle che decoravano il choker di Damiano che, a questo punto, potevano anche essere reinterpretate come dei piccoli anal beads di richiamo barocco. Per un completo fetish “romanticato” dalle lacrime del frontman della band, commosso per essere tornato a casa (come Marlena) dopo aver viaggiato per il mondo con il leone di Sanremo nello zaino.

E chissà se i Cugini di Campagna rivendicheranno prima o poi di aver indossato qualcosa di simile, magari negli anni ’70. Se quei zatteroni potessero parlare…

© Riproduzione Riservata