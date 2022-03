David di Donatello 2022, Drusilla Foer condurrà insieme a Carlo Conti la serata degli Oscar del cinema italiano

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

Archiviata la notte degli Oscar 2022, passata alla storia non tanto per il discutibile e discusso trionfo di Coda quanto per il chiacchierato schiaffo di Will Smith a Chris Rock, ecco arrivare la 67^ edizione dei Premi David di Donatello, Oscar del cinema italiano.

Il 4 aprile verranno svelate le nomination di stagione, ma nel frattempo Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato che Drusilla Foer co-condurrà la serata di premiazione al fianco dell’immancabile Carlo Conti, da anni volto dei David. Per Drusilla, abbandonato il progetto “Ci vuole un Fiore” e in attesa dell’eventuale sbarco in 2a serata su Rai1 come proposto dal direttore Stefano Coletta, significherebbe il grande ritorno in prime time dopo il boom al Festival di Sanremo. Una ventata di aria fresca, per la solitamente abbottonatissima serata dei David, da anni considerati troppo ‘noiosi’ per il pubblico mainstream della tv generalista. Per Carlo Conti, solitamente straordinario nel fare da ‘spalla comica’, sarà la prima volta al fianco di Drusilla.

La cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello andrà in onda martedì 3 maggio, in prima serata su Rai1. Nel frattempo Foer, che entro fine 2022 uscirà con il suo primo disco, prosegue il suo lunghissimo tour teatrale, andato praticamente sold out in tutta Italia.

© Riproduzione Riservata