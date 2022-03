Saltato lo show Rai, ora cosa farà Drusilla Foer?

2 minuti di lettura

Tra poche settimane Drusilla Foer avrebbe dovuto co-condurre in prima serata su Rai1 “Ci Vuole un Fiore“, programma “green” che l’avrebbe vista affiancare sul palco Francesco Gabbani e Nino Frassica. Ma Drusilla, straordinario alter ego di Gianluca Gori che ha fatto furore all’ultimo Festival di Sanremo, si è tirata fuori dal progetto perché avrebbe sentito “puzza di flop“.

A darne notizia Dagospia, con il direttore di Rai1 Stefano Coletta che in passato ha esplicitato il desiderio di affidare una striscia quotidiana in 2a serata a Foer, probabilmente in autunno.

Ma ora che la sua prima vera, grande serata Rai dopo Sanremo 2022 è saltata, cosa farà Drusilla? Il programma è in realtà fittissimo, perché dopo il boom festivaliero il suo tour teatrale è letteralmente andato a ruba, ampliandosi ulteriormente. Alle tappe di fine inverno e inizio primavera si sono aggiunte altre date estive, con sold out a pioggia.

Dopo le 14 date di gennaio/febbraio e le 6 di inizio marzo, sono in arrivo ben 35 ulteriori spettacoli in lungo e largo per la nobildonna Foer, carismatica icona di stile, cantante e attrice, qui assoluta mattatrice in Eleganzissima. In questo show che alterna humour sagace e commovente malinconia, Drusilla racconta aneddoti tratti dalla sua straordinaria e avventurosa vita, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Foer canta inoltre canzoni ad essi collegate, attingendo da un repertorio di autori estremamente vario, come lo è l’andamento emotivo del recital.

Entro fine 2022, cosa da non dimenticare, uscirà anche il primo disco di Drusilla, contenente brani d’autore firmati Pino Donaggio, Tricarico, Caccamo, Mogol, Calabrese e Mariella Nava. Suggestivo a dir poco immaginarla in gara al Festival di Sanremo 2023, dopo averlo magnificamente co-condotto nel 2022 al fianco di Amadeus, con un inedito, in qualità di cantante.

Eleganzissima Tour

MARZO

2-3 – Mestre (Ve)

5-6 – Montecatini

8 – Bergamo

10 – Parma

13 – Trento

17-18-19 – Napoli

22 – Salerno

23 – Caserta

25 – Catania

26 – Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

28 – Palermo

30 – Lecce

31 – Bitonto

APRILE

3 – Como

MAGGIO

9 – Roma

11 – Milano

14 – Firenze

LUGLIO

10 – Fiesole (FI)

14 – Cesenatico (FC)

15 – Pescara

19 – San Leucio (CE)

22 – Verbania

24 – Orbetello (GR)

25 – Roma

27- Fermo

28 – Pesaro

30 – Terni

AGOSTO

1 – Verona

2 – Este (PD)

5 – Sanremo (IM)

6 – Marina di Pietrasanta (Lu)

9 – Brindisi

12 – Reggio Calabria

13 – Cirella Diamante (CS)

27 – Lignano Sabbiadoro (UD)

29 – Macerata

SETTEMBRE

7 – Palermo

© Riproduzione Riservata