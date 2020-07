DDL Zan, 50 associazioni cattoliche: “pericoloso il diritto penale per contrastare l’omotransfobia”

50 associazioni non profit aderenti al Comitato Polis Pro Persona hanno inviato una lettera aperta ai parlamentari chiedendo loro di affossare il DDL Zan, come riportato da NewTuscia. Nulla di nuovo sotto il sole, se non fosse per i termini utilizzati da codesti signori.

“La proposta di legge Zan sulla cosiddetta ‘omofobia’ o identità di genere rischia di essere pericolosa se basata sul diritto penale come strumento di contrasto al problema”, esordiscono le associazioni. “Per questo chiediamo ai parlamentari di abbandonare questa strada e, alla ripresa dei lavori della Commissione Giustizia della Camera, di non procedere in una trasformazione surrettizia dello Stato italiano di una proposta che a nostro giudizio è foriera solo di grandi insidie sociali”.

Una richiesta che fa sobbalzare sulla sedia, perché di fatto costoro chiedono di poter continuare ad aggredire tanto fisicamente quanto verbalmente le persone LGBT, senza dover ricorrere in nessun reato. Siamo così giunti ben oltre la panzana del ‘diritto di opinione’, smascherando l’omotransfobico che è in loro. Queste 50 associazioni sottolineano come “non si possono governare le intenzioni con una norma penale, ma con l’educazione della libertà. Pretendere che presunte ‘istigazioni’ a non meglio precisate ‘discriminazioni’ divengano reato vuol dire solo delegare la magistratura a giudicare le coscienze, ma anche porre la delazione come strumento di rapporto sociale e ciò significherà minare la tenuta sociale della comunità civile”.