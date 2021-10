DDL ZAN, manifestazioni in tutta Italia. Ecco dove e quando

3 minuti di lettura

L’Onda Pride d’autunno che si è ieri abbattuta su Roma, Milano, Vicenza e Cuneo è stata solo un antipasto, perché tutta Italia è pronta a scendere in piazza per protestare contro quanto avvenuto in Senato mercoledì pomeriggio, quando 154 senatori hanno affossato il DDL Zan nascondendosi dietro il voto segreto.

Nei prossimi giorni saranno infatti 48 le città che torneranno a ribadire l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia, abbracciando l’intero Stivale. Da nord a sud, isole comprese. Oggi tocca ad Aosta (Arco di Augusto, ore 18.45), Barletta (via Cialdini, ore 19.30), Brescia (piazza Mercato, ore 21), Ferrara (piazza Municipale, ore 18), Genova (piazza de Ferrari, ore 18.30), Venezia (Campo Santa Margherita, ore 17) e Verona (piazza Bra, ore 18).

Poi domani si riparte, con un sabato di straordinaria mobilitazione che coinvolgerà Ancona (piazza Cavour, ore 16.30), Bologna (piazza Maggiore, ore 12), Bolzano (piazza Silvius Magnano, ore 16), Cagliari (T Hotel, ore 15), Cremona (Giardini Piazza Roma, ore 13.30), Foggia (piazza Giordano, ore 18), Firenze (piazza della Repubblica, ore 16), Frosinone (piazza Gramsci, ore 17), Latina (parco Falcone e Borsellino, ore 16), Lecce (piazza sant’Oronzo, ore 18), Lecco (piazza XX settembre, ore 16), Lucca (davanti alla stazione ferroviaria, ore 15), Mantova (piazza Martiri di Belfiore, ore 16), Merano (BZ) (via Cassa di Risparmio, ore 18), Modena (piazzetta Muratori, ore 20), Monza (piazza Roma, ore 18.15), Napoli (Largo Berlinguer, ore 18), Padova (Palazzo Moroni, ore 16.30), Palermo (Foro Italico, ore 15), Pavia (piazza Vittoria, ore 16), Perugia (piazza IV novembre, ore 19), Pesaro (piazzale della Libertà, ore 15.30), Reggio Calabria (piazza Camagna, ore 16), Reggio Emilia (piazza Martiri del 7 Luglio, ore 16.30), Rende (CS) (piazza San Carlo Borromeo, ore 16), Rimini (piazza Cavour, ore 18.30), Taranto (piazza Maria Immacolata, ore 17.30), Torino (piazza Carignano, ore 16), Udine (piazza XX settembre, ore 16), Verbania (piazza Ranzoni, ore 10).

Domenica 31 ottobre niente dolcetti o scherzetti perché si tornerà in piazza a L’Aquila (Villa Comunale, ore 11), Piacenza (Pubblico Passeggio, ore 16), Rovigo (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30), Siena (piazza Salimbeni, ore 10). Martedì 2 novembre è prevista una manifestazione a Trento (piazza Duomo, ore 18), mentre Catania, non potendo scendere in strada questo weekend causa maltempo che si sta abbattendo da giorni sulla Sicilia, sarà in piazza domenica 7 novembre, alle ore h17.00 in Piazza Università.

“Il Paese sta rispondendo alla farsa vergognosa andata in scena l’altroieri al Senato“, ha commentato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. “Questo è il Paese reale, quello delle persone che lottano contro l’odio e che protestano contro una lobby di parlamentari privilegiati che si sono presi gioco di loro“.

“Il paese è più avanti del Parlamento e che la comunità e il movimento LGBT+ non sono certo stati sconfitti da un voto in Senato“, ha commentato Monica Cirinnà, senatrice Pd. “Anzi, hanno trasformato lo sconforto e la rabbia in mobilitazione e presenza civile e politica. Per questo, chiedo alle democratiche e ai democratici: scendete in piazza, il PD non può mancare a questo appello!”.

Venerdì 29 ottobre

Brescia – h21:00 piazza Mercato

Genova – h18:00 Piazza de Ferrari

Barletta – h19:30 Piazza Pescheria

Aosta – h18:45 Piazza Arco Augusto

Ferrara – h18:00 Piazza Municipale

Venezia – h17:00 Campo Santa Margherita

Verona – h18:00 piazza Bra

Sabato 30 Ottobre

Padova – h16:30 Palazzo Moroni

Palermo – h15:00 Foro Italico

Firenze – h16:00 Piazza della Repubblica

Taranto – h17:30 Piazza Maria Immacolata

Torino – h16:00 Piazza Carignano

Mantova – h16:30 Piazza Martiri Belfiore

Merano (BZ) – h18:00 via Cassa di Risparmio

Perugia – h19:00 Piazza IV Novembre

Lecco – h16:00 Piazza XX Settembre

Lecce – h18 Piazza Sant’Oronzo

Lucca – h15 (davanti la stazione ferroviaria)

Verona h18:00 Piazza Bra

Ancona – h16:30 (piazza Cavour)

Napoli – h18:00 Largo Berlinguer

Cagliari – h15:00 Fronte T-Hotel

Bari – h16:30 Piazza Umberto I

Monza – h18:15 piazza Roma

Reggio Calabria – h16:00 Piazza Camagna

Rimini – h18:30 Piazza tre Martiri

Pesaro – h15:30 Piazzale della Libertà

La Spezia – h17:00 Piazza Del Bastione

Cremona – h13:30 Giardini di Piazza Roma

Pavia – h16:00 Piazza Vittoria

Udine – h16:00 (piazza XX settembre)

Bologna – h12:00 Piazza Maggiore

Modena – h120:00 Piazzetta Muratori

Rovigo – h16:30 Piazza Vittorio Emanuele

Frosinone – h17:00 Piazza Gramsci

Latina – h16:00 Piazza Falcone e Borsellino

Intra Verbania- h10:00 Piazza Ranzoni

Piombino (LI) – h17:00 Piazza Cappelletti

Foggia – h18.00 Piazza Giordano

Reggio Emilia – h16.30 Piazza Martiri del 7 luglio

Verbania – h10 piazza Ranzoni

Viareggio – h15.30 Piazza Campioni

Domenica 31 Ottobre

Aquila – h11 Villa Comunale

Piacenza – h16 Pubblico Passeggio

Rovigo – h16:30 piazza Vittorio Emanuele II

Siena – h10.00 piazza Salimbeni

Martedì 2 Novembre

Trento – h18:00 Piazza Duomo

Domenica 7 Novembre

Catania – h17.00 Piazza Università