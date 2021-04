DDL Zan, l’esilarante parodia di Paolo Camilli a sostegno della legge contro l’omotransfobia – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Attore, autore, influencer, comico, Paolo Camilli ha voluto esprimere il proprio sostegno alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo attraverso un’esilarante rivisitazione di Zum Zum Zum, sigla di apertura di Canzonissima ’68 cantata da Mina (in testa il video).

“Con una canzoncina magari qualcun* comprende meglio“, ha scritto Camilli sui social, che ha tramutato il celebre Zum Zum Zum in Zan Zan Zan.

Potrebbe accadere anche a voi di sentirvi insicuri per strada. Ricevere insulti e minacce. Bisogna approvare, approvare la legge, Zan Zan Zan. È una legge che non toglie dei diritti, ma li estende a tutti quelli non ancora tutelati tutelati come gay, donne, trans e disabili. E a chi pensa sia una legge liberticida, ricordo che la libertà di espressione non vuol dire rompe er caz*o alla libertà altrui. Zan Zan Zan Zan, Legge Zan!