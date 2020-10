DDL Zan, respinte le due pregiudiziali di costituzionalità: la legge contro l’omotransfobia va avanti

“Sono in Senato a votare la legge di delegazione europea nonostante il consueto ostruzionismo delle destre“, ha commentato la senatrice Monica Cirinnà, “ma sto seguendo con grande emozione i lavori dell’Aula di Montecitorio, che sta iniziando a votare la proposta di legge Zan contro omolesbobitransfobia e misoginia. Poco fa sono state respinte a larga maggioranza le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni: un tentativo, strumentale e ideologico, di impedire l’approvazione di una legge necessaria e urgente. Sì, necessaria e urgente, perché non esiste un tempo in cui non sia necessario e urgente occuparsi di diritti e uguaglianza. Non c’è benaltrismo che tenga: anche in una emergenza dolorosa come quella che stiamo attraversando, la classe politica deve dimostrare di essere capace di occuparsi dell’emergenza, certo, ma anche di continuare a dare ascolto alle esigenze dei cittadini, alla loro domanda di riconoscimento e protezione. Questo stiamo facendo, senza abdicare alla nostra responsabilità politica e anzi agendola al livello più alto. Sono fiduciosa che presto arriveremo al risultato, anche grazie al grande lavoro che la maggioranza ha fatto – in grande armonia – per migliorare e arricchire il contenuto della legge, senza snaturarne la natura e gli obiettivi. Ce la faremo, lo dobbiamo alle tante, troppe vittime; lo dobbiamo a quella protezione dell’uguaglianza che, come ha ricordato il Presidente Mattarella lo scorso 17 maggio, è anzitutto pari dignità; lo dobbiamo alla visione di un’Italia più giusta, libera, inclusiva, come vuole la Costituzione“.