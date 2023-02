0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Dalla sua partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo ad oggi non si è fatto altro che parlare di lui. Ovviamente stiamo facendo riferimento a Rosa Chemical che, grazie al suo stile trasgressivo e al suo bacio con Fedez, continua ad essere ogni giorno protagonista indiscusso della cronaca rosa.

Ma cosa ne pensa l’artista di tutto questo frastuono mediatico e soprattutto dei complimenti, e delle critiche, di alcuni suoi colleghi? A svelarlo è stato egli stesso durante la sua ospitata a Domenica in – trasmissione in onda ogni domenica su Rai 1, condotta da Mara Venier – nella quale ha svelato tutte le sue emozioni post esibizioni e ha risposto con rispetto ed eleganza ad alcune critiche.

Nelle ultime ore, infatti, Renato Zero – in occasione della conferenza stampa di lancio del suo nuovo tour “Zero a Zero – Una sfida in musica”- ha rivolto parole forti proprio contro Rosa Chemical e le nuove generazioni di artisti: “Una volta c’erano tantissimi esperti nelle case discografiche, che ti davano i giusti consigli e ti aiutavano a trovare la tua strada artistica da percorrere, con i tempi giusti”.

“Oggi non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi, che sono sempre da assolvere… La colpa è invece di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell’andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo”, ha proseguito Renato Zero in sede di conferenza stampa.

Rosa Chemical: la sua replica alle parole di Renato Zero

Parole che non sono passate inosservate e che hanno prontamente ricevuto una risposta dal diretto interessato: “Io, in tutte le interviste che ho rilasciato, l’ho citato e ho mandato sempre tanto amore e soprattutto io ho un grande rispetto e una grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto un po’ leggere quelle cose. Io resto affettuoso“.

Rosa si è poi soffermato a raccontare tutte le emozioni che da due settimane a questa parte lo condizionano: “È stato un periodo veramente intenso, impegnativo, pieno d’amore. Sanremo è un’esperienza che finché non la vivi non la comprendi a pieno. Anche quando te la descrivono non è mai come viverla in prima persona. Perciò sono ancora emozionato. Nono sto ancora realizzando quello che è successo ma direi bene, molto bene“.

Infine, ha risposto alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto se, una volta finito il Festival di Sanremo, si sarebbe aspettato tutta questa attenzione mediatica su di lui: “Diciamo che è l’obiettivo per il quale abbiamo lavorato. Io assolutamente non me lo aspettavo, non mi aspettavo tutta questa comprensione, questo amore nei miei confronti. Però io lo sto accogliendo con tutta la positività che ho, che secondo me è l’importante“.

