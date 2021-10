Il quaderno per bambinə con Drag Queen e Drag King da colorare

3 minuti di lettura

“Potresti fare dei disegni da colorare per Agata, per questi giorni di quarantena…”

“Sì, carino, ma con quali soggetti?

Le principesse no, mi rifiuto.”

“… E le Regine invece?”

Da uno scambio di battute in famiglia, “The Coloring Drag” è nato in quel marzo 2020 squarciato dall’arrivo della pandemia, come raccontano Mattia e Valerio, ed è stato il primo esperimento di coloring book a tema Drag Queen italiane. Nell’intimità familiare, per stare vicini ad Agata, la loro nipote, i due hanno progettato un quaderno di personaggi da colorare, tutti provenienti dai nuovi universi di inclusione, che danno e daranno ai bambini delle nuove generazioni una visione più ampia e libera della propria capacità espressiva e delle infinite sfumature della vita e del mondo. Il book, rivolto a bambinə ed adultə LGBTQIA+ e Ally, può essere scaricato gratuitamente dal sito mattiabauvegni.com, stampato a casa e colorato.

Il primo volume del coloring book ha coinvolto la partecipazione di 16 Drag Queen italiane, con un successo di più di 4mila download.

“The Coloring Drag” è una guida semplice che ti prende per mano e ti accompagna nella conoscenza del mondo LGBTQIA+. Uno strumento che può essere adottato da associazioni, scuole o famiglie come mezzo per educare bambinƏ e adulti alla diversità, attraverso il disegno, il gioco e, letteralmente, i colori.

Il progetto nasce dalla voglia di fare la nostra parte per cambiare il mondo. Perché? Il cambiamento passa attraverso la conoscenza e l’empatia. Da questa consapevolezza prende vita l’idea di “The Coloring Drag – guida al mondo LGBTQIA+ da colorare”, con l’intento di raccontare la favolosa varietà del mondo LGBTQIA+ in un modo rilassante, leggero e divertente.

Accessibile ad un target di bambinƏ ma non solo, aprendo il libro si ha l’idea di una vera e propria narrazione della comunità LGBTQIA+ e delle tematiche che porta avanti e rivendica.”

Con l’arrivo del Natale, ecco in programma la pubblicazione del volume 2. La drag Queen e attivista Cristina Prenestina ne è madrina. Il book è composto da una serie di ritratti di Drag Queen e King italianƏ, che hanno accettato di prestare la propria immagine per il progetto, accompagnati da brevi testi che raccontato e spiegano i concetti elementari della comunità.

I testi sono a cura dell’attivista transfemminista Natascia Maesi. La campagna, oltre a sostenere i costi di produzione del book, devolve il 25% dei ricavi ad Arcigay Firenze – Altre Sponde, a cui saranno donate anche copie del book da distribuire ad altre associazioni.

The Coloring Drag vol.2

mattiabauvegni.com