Drag Race Italia, intervista a Tommaso Zorzi, Enorma Jean, Tommaso Stanzani e lə altrə – VIDEO

La prima stagione di Drag Race Italia è da poco terminata. Nelle scorse settimane abbiamo assistito alle prime sei puntate tutte italiane del pluripremiato format ideato da RuPaul.

Lo show è andato in onda sulla piattaforma streaming Discovery+, mentre arriverà in chiaro il prossimo 9 gennaio su Real Time. Per la prima volta avremo nella nostra TV uno show tutto dedicato all’arte Drag, con un impatto, si spera, fortissimo sull’immaginario delle famiglie italiane.

Tra polemiche, grandi emozioni e Senatori ossessionati dalla propaganda gender; le 8 Queen hanno vinto le iniziali resistenze degli amanti del programma americano, distinguendosi per le loro personalità dirompenti e l’abilità tecnico-artistica.

Per celebrare l’arrivo in Italia di Drag Race, è stato realizzato un Tribute Show dal nome evocativo “CIAO AME!”. Ogni venerdì, dal 19 novembre, all’Arena Piola di Milano, ospitante solitamente partite di calcio, sono state proiettate le sei puntate della prima stagione di DR. Gay.it ha partecipato ad alcune di queste serate, catturando l’atmosfera e le dichiarazioni di alcuni dei personaggi chiave del programma, come Tommaso Zorzi (@tommasozorzi) ed Enorma Jean (@enorma_jean).

Il Tribute Show prende ispirazione dall’esperienza berlinese di uno degli organizzatori delle serate, Matteo Colombo. Come ci ha spiegato in una nostra recente intervista, durante il suo soggiorno nella Capitale tedesca, Colombo scopre lo Show americano durante delle serate in alcuni locali underground, dove la comunità LGBTQIA+ si riuniva per assistere alle puntate di Drag Race.

