Elezioni 2022, il Partito Gay in lista con il Movimento 5 Stelle

Il Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista sarà presente alle elezioni del 25 settembre nelle liste del Movimento 5 Stelle (qui il programma del partito guidato da Giuseppe Conte).

“Abbiamo, presentato il simbolo, ma la raccolta di 80 mila firme in 20 giorni è stata impossibile per noi come per molti altri, e nei giorni scorsi abbiamo inviato un appello pubblico ai partiti per inserire i nostri temi nei loro programmi“, ha precisato Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale. “Tra i vari partiti il Movimento 5 Stelle si è mostrato interessato e con la Senatrice Maiorino, che ringrazio, e che ci aveva già sostenuto per la richiesta del fondo LGBT+ (oggi legge) è per il Referendum sul Matrimonio Egualitario, abbiamo collaborato alla proposta di programma che ha visto poi accettare la quasi totalità delle nostre istanze dal Movimento 5 Stelle”.

Due le candidature presentate, ovvero quella dello stesso Fabrizio Marrazzo e di Marina Zela, tra i fondatori del partito ed esperta di Diritti civili da 30 anni. “I nostri candidati, se eletti, depositeranno il simbolo alla Camera del Partito GAY LGBT+ e continueremo a lavorare a progetti di legge mirati per la comunità LGBT+, ma anche per l’ambiente”. “Ora la comunità LGBT+ votandoci ha la possibilità di pesare in queste elezioni e far valere i propri diritti”, ha concluso la nota del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

