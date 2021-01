Ella Emhoff, la figlia di Kamala Harris in difesa della comunità trans

Non solo Joe Biden. Domani sarà un grande giorno per gli Stati Uniti d’America. Mentre l’ex presidente Donald Trump saluta la Casa Bianca, il nuovo presidente Joe Biden prenderà ufficialmente posto nello Studio Ovale, assieme alla sua fidata vice presidente, Kamala Harris. E tra il presidente che per la prima volta ha nominato la comunità trans nel suo primo discorso, una moglie sempre attiva nel campo dei diritti umani, e una vice presidente icona della comunità LGBT, non possiamo non citare Ella Emhoff, nonché figliastra della Harris.

Anche lei, come la madre e la squadra di governo, sarà molto diversa dagli ex inquilini della Casa Bianca. Conosciamola.

Ella Emhoff a supporto della comunità trans

Ella Emhoff è la figliastra di Kamala Harris, avuta con il marito Douglas Craig Emhoff e ora primo “Second gentleman”.

21 anni, è una studentessa di abbigliamento e tessuti alla Parsons School of Design di New York City. Dai social, mostra uno stile eclettico, a volte androgino, con foto spesso artistiche dove mostra le sue creazioni. Cappelli stravaganti, pantaloncini in tessuto, vestiti a coste, cappotti originali, le creazioni di Ella Emhoff sicuramente non si trovano nei più comuni negozi d’abbigliamento.

Ma la sua particolarità non è lo stile anti conformista. Bensì, l’uso che fa delle sue idee. Infatti, Ella Emhoff ha voluto supportare la comunità trans americana organizzando una raccolta fondi per l’associazione “For The Gworls“. I soldi ricavati sono stati utilizzati per pagare l’affitto e per fornire assistenza alle persone trans impegnate nel processo di transizione.

“For The Gworls” è un’associazione nata nel 2019 da Asanni Armon. Inizialmente, forniva aiuto economico alle persone trans in difficoltà. Attraverso alcune feste, hanno raccolto abbastanza soldi per pagare l’affitto di casa a due persone trans nere. Poi, con i fondi hanno potuto anche aiutare sostenendo le spese mediche per chi voleva iniziare la transizione.

Al momento, sta cercando di raccogliere 250.000 dollari per aiutare più persone possibili.

Una cerimonia di gran classe per Joe Biden

Si preannuncia una giornata storca, quella di domani 20 gennaio, in una festa che coinvolgerà anche Lady Gaga nel cantare l’inno nazionale durante la cerimonia del giuramento.

Per l’occasione andrà in onda lo show “Celebrating America“. Il programma sarà condotto da Tom Hanks e conterrà esibizioni di Demi Lovato, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Ant Clemons e Jon Bon Jovi.