Elly Schlein al congresso PD in difesa delle Famiglie Arcobaleno e dei diritti LGBTQIA

Nella giornata di ieri, in una Roma bagnata da un sole primaverile, l’assemblea del Partito Democratica riunita al centro Congressi “La Nuvola” ha proclamato ufficialmente Elly Schlein nuova segretaria. Stefano Bonaccini, da lei sconfitto alle recenti primarie, è stato eletto Presidente. Vicepresidenti Chiara Gribaudo e Loredana Capone, con Angelo Schillaci eletto componente della Commissione nazionale di garanzia del Partito.

Dal palco della Nuvola Elly Schlein ha nuovamente ribadito opposizione dura e pura al Governo Meloni, tornando a parlare di diritti LGBTQIA.

“Siamo al fianco degli italiani di nuova generazione, per una legge che dica che se sei nato e cresciuto qui sei italiano. Nessuno può toglierti il diritto di sentirti a casa tua, perché è già casa tua”, ha precisato la segretaria, per poi proseguire.

“Per la comunità Lgbtq+, bisogna continuare a insistere per una legge contro odio e discriminazione, è il minimo sindacale in Europa, ed è sorprendente che dobbiamo stare ancora a lottare e a discuterne I diritti civili e sociali stanno insieme perché le persone che vengono discriminate per quello che sono, sono anche persone che lavorano, pagano le tasse, fanno impresa, e fanno molta più fatica ad accedere ai servizi e al lavoro. Sono storie quotidiane di discriminazione davanti a cui non dobbiamo dormire la notte. Dobbiamo assicurare i diritti e il pieno riconoscimento ai figli delle famiglie omogenitoriali, anziché prendersela con Peppa Pig. La società più sicura è quella che non discrimina, non marginalizza, non lascia indietro nessuno“.