Elodie e i maschi piccoli e vili: “Io sono una smandrappa orgogliosa”

Ieri, 10 marzo, su Dagospia è apparso un articolo riguardante il video di Bagno a mezzanotte, ultimo singolo di Elodie.

Sul sito di Roberto D’Agostino il lavoro della cantante romana non è stato apprezzato, tanto da essere catalogato come video per “pipparoli e sgrillettone” andati su di giri per una “smandrappona” (aggettivo poi eliminato dal titolo) che mostra le chiappe per evitare che venga ascoltata la sua “modestissima canzone”.

Elodie, con delle storie sul suo profilo Instagram, ha voluto rispondere all’articolo di Dagospia.

“Non mi sento offesa, come ho detto più volte sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Comunque io sono una smandrappa orgogliosa, però mi dispiace di quanto la liberà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata, lo sarò sempre”. “All’estero è normale. Se prendiamo i video di trent’anni fa di Madonna, è normale mostrare il corpo, non c’è niente di male, è un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare. Non si scrivono certe cose, è proprio da vili“.

Nel mentre, il video di Bagno a mezzanotte (realizzato dai Morelli Brothers, ndr) ha ricevuto un enorme plauso dal pubblico e dai fan della cantante: in meno di 48 ore ha raggiunto le 400mila views su Youtube.

