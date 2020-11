Etsy, l’adorabile spot natalizio con una coppia di afroamericani gay accolti in famiglia – video

Natale si avvicina e “Etsy“, sito web dedicato all’e-commerce, ha lanciato una campagna con una coppia gay di afroamericani protagonisti. “Gift Like You Mean It” il titolo dello spot natalizio del 2020, che guarda all’amore e all’accettazione totale.

Nel video vediamo Brandon e David, coppia di innamorati, partecipare ad una festa natalizia in famiglia. “Non preoccuparti, ti ameranno“, dice uno all’altro prima di entrare in casa. Poco dopo, mentre tutti in famiglia scartano i regali, un anziano parente dà il benvenuto “in famiglia” alla coppia, con tanto di ornamento ad hoc per l’albero a loro dedicato.

E il ragazzo, fino a quel momento tesissimo, finalmente si scioglie, in un abbraccio e in un sorriso.