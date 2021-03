Eurovision 2021, saranno i Maneskin a rappresentare l’Italia: è ufficiale

< 1 minuto di lettura

Ieri trionfanti all’Ariston, e oggi ufficialmente rappresentanti dell’Italia all’Eurovision 2021. I Maneskin hanno confermato che saranno loro a volare a Rotterdam, il prossimo 22 maggio 2021, giorno della finalissima della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

“Non vediamo l’ora“, hanno sottolineato in conferenza stampa Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, passati dal suonare in strada a Via del Corso, ancora minorenni, al trionfo sanremese. Ermal Meta, che arrivò quinto nel 2018 insieme a Fabrizio Moro, ha così voluto fare il suo augurio ai quattro romani: “Andate lì e spaccategli il culo”.

Cancellata l’edizione del 2020 causa pandemia, con Diodato nostro rappresentante, l’Italia non trionfa all’Eurovision dal lontano 1990, quando Toto Cutugno vinse con Insieme: 1992. Saltate le edizioni dal 1997 al 2011, abbiamo poi conquistato 2 secondi posti in 10 anni, con Raphael Gualazzi e Mahmood, e un terzo posto con Il Volo. Riusciranno i Maneskin a riportare l’Eurovison nel Bel Paese?