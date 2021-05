Eurovision 2021: Damiano dei Måneskin, accusato di aver usato droghe, smonta le fake news

2 minuti di lettura

La festa per la vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest 2021? Guastata dalle accuse di alcuni giornalisti, che nella conferenza stampa al termine della finale del concorso hanno sollevato il dubbio che Damiano potesse avere assunto droghe nell’arena. La discussione è nata da un video, diventato presto virale sui social durante la serata, che mostra il frontman della band avvicinarsi con il volto al tavolo della delegazione italiana. Un gesto interpretato come una tirata di cocaina, anche per via del gesto del batterista Ethan, che non appena resosi conto dell’arrivo delle telecamere nel salotto della Green Room, avrebbe attirato l’attenzione del cantante con un colpetto.

Al netto dei meticolosi controlli all’ingresso dell’arena di Rotterdam, intensi anche a causa della pandemia da Covid, l’assurda ipotesi del consumo di sostanze stupefacenti in diretta europea è stata presto smentita dallo stesso Damiano. In conferenza stampa, infatti, il leader della band ha affermato che il momento a cui alludeva la stampa, soprattutto quella francese, era quello successivo alla rottura di un bicchiere di vetro da parte del chitarrista Thomas. Inoltre il gruppo ha voluto fare chiarezza anche su Instagram:

Siamo veramente sorpresi di quello che alcuni stanno dicendo su damiano che farebbe uso di droghe. Siamo assolutamente contro le droghe e non abbiamo mai fatto uso di cocaina. Siamo pronti a fare qualunque test, non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e siamo contentissimi della nostra vittoria all’Eurovision e vogliamo ringraziare tutti per il supporto. Il rock and roll non muore mai.

Tra le voci più influenti del web ad essersi esposta sui pettegolezzi infamanti quella di Selvaggia Lucarelli, che non si è risparmiata a prendere posizione contro le considerazioni del magazine Paris Match. “Nel momento della lettura dei risultati, Damiano David, il cantante della band italiana, ha pazientato assumendo cocaina su un angolo della tavola. […] Si vede chiaramente il futuro vincitore chinare la testa e fare un movimento significativo“. Ecco la replica della giornalista alle parole del sito francese:

Solo un idiota potrebbe pensare che qualcuno si metta ad assumere cocaina in mondovisione, con la droga appoggiata sul tavolo. Grave perché la vittoria di quattro ragazzi giovanissimi viene insozzata da una bugia infamante, senza neppure che un giornalista si prenda la briga di guardare il video incriminato, in cui si vede chiaramente che Damiano sta solo chinando la testa con i pugni chiusi per l’emozione. Siete fuori di testa.

Sarcastico il commento di Cristiano Malgioglio, che ha commentato la finale dell’Eurovision Song Contest 2021 su Rai 1 in compagnia di Gabriele Corsi. Il paroliere ha una sua personalissima visione sul perché alcuni giornalisti d’Oltralpe si sarebbero divertiti a diffondere la diceria sui Måneskin. Al grido di “parla, la gente purtroppo parla”: