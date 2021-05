Eurovision 2021, Damiano dei Måneskin negativo al test antidroga: si chiude il Coca-Gate

2 minuti di lettura

Nelle ultime ore la vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest 2021 è stata mediaticamente coperta dalle accuse nate online circa il presunto consumo di droga del frontman Damiano, proprio durante la messa in onda della finale del concorso. Tweet ripresi da un autorevole magazine francese, il Paris Match, che rilanciando il pettegolezzo gli ha dato lo spessore di una notizia e un’incredibile visibilità internazionale.

Abbiamo ripercorso lo scoppio della polemica in questo articolo, con le prime dichiarazioni in conferenza stampa di Damiano David e le difese social di Selvaggia Lucarelli e Cristiano Malgioglio. Il cosiddetto coca-gate è proseguito nelle ore successive, con le affermazioni del ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, sull’apertura a un test antidroga per spazzarr via ogni dubbio sulla condotta della band. Detto fatto: Damiano David si è sottoposto per proprio conto alle analisi necessarie al ritorno in Italia, risultando pulito. Caso chiuso per l’Eurovision, i cui responsabili hanno tenuto a esprimere vicinanza al gruppo, ingiustamente infangato da sabato notte:

Siamo allarmati dal fatto che speculazioni imprecise che portano a notizie false abbiano oscurato lo spirito e l’esito dell’evento e influenzato ingiustamente la band. Ci congratuliamo ancora una volta con i Måneskin e auguriamo loro un enorme successo. Non vediamo l’ora di lavorare con il nostro membro italiano Rai alla produzione di uno spettacolare Eurovision Song Contest in Italia il prossimo anno.

Istantaneo, nonché provocatorio, il commento di Damiano David al test antidroga negativo. “Voilà“, come il titolo della entry francese al concorso, data tra le favorite alla vittoria fino a pochi secondi dalla proclamazione del primo classificato. Da parte sua Barbara Pravi, partecipante al concorso per Parigi, ha tenuto a congratularsi con la band vincitrice, spegnendo qualunque forma di polemica politica fra gli Stati coinvolti. Rock and roll never dies, vittoria legittima e si vola in Italia nel 2022!