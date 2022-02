Eurovision 2022, Ronela Hajati per l’Albania: grinta e tanta body positivity – VIDEO

3 minuti di lettura

Direttamente da Tirana, Ronela Hajati è pronta a rappresentare l’Albania all’Eurovision 2022. La cantante, tra le più amate icone pop del Paese, si è aggiudicata la vittoria al Festivali i Këngës con il singolo inedito Sekret, una pop-dance molto movimentata che le ha permesso di presentarsi con un’incredibile performance sul palco della finale.

Nata nella capitale, Ronela Hajati ha sempre avuto a che fare con la musica e lo spettacolo. Appassionata di performance sin da piccola, quando ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte e di balletto, ha iniziato presto ad avvicinarsi a questo mondo che, fin dall’inizio della sua carriera, l’ha accolta e acclamata. Si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2013, quando ha vinto il premio del pubblico nel concorso Kenga Magjike con il singolo Mos ma lsho.

Nonostante sia ancora al lavoro sul primo album ufficiale, i suoi singoli sono esplosi in cima alle classifiche in Albania, arrivando a rimanere tra i cantanti più ascoltati per 63 settimane consecutive. Parte del motivo che l’ha fatta amare dal pubblico è la sua energia e determinazione, che l’hanno sempre spinta a mettersi in gioco. In pochi anni, infatti, è apparsa in numerosi programmi e talent show albanesi, tra cui Kënga Magjike, Poleposition, Star Academy Albania, Kerkohet Një Yll e Ethet, Së Premtes Mbrëma e Dancing With the Stars Albania.

Estremamente versatile dal punto di vista musicale, Ronela viene spesso definita una cantante pop, anche se in realtà ha spaziato tra i più diversi generi e le sue ispirazioni vanno da Ricky Martin a Micheal Jackson. Anche per questo, le sue performance sul palco sono sempre molto curate e le sue coreografie davvero articolate. E quella al Festivali i Këngës non è stata da meno. D’altronde Sekret, che allude a una relazione illecita, ha un ritmo estremamente coinvolgente, tanto che su Twitter la cantante ha scritto che il pubblico dell’Eurovision ballerà come non ha mai fatto.

Oltre ad essere un’amatissima cantante – e a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori – Ronela è particolarmente apprezzata per i suoi messaggi di body positivity. Sempre sicura di sé, la cantante albanese non ha mai avuto paura di mostrare le sue forme o di sfoggiare i suoi sensazionali outfit. “Mai coprirsi o vergognarsi del proprio corpo” è il suo motto, preso ad esempio da migliaia delle sue fan.

Sul palco dell’Eurovision, Ronela porterà la sua canzone con una coreografia ridotta e il testo sarà metà in albanese e metà in inglese. Un traguardo che fino a pochi anni fa non sarebbe stato possibile. Infatti, solo a partire dal 2018 è stato permesso ai cantanti di portare in competizione testi in in lingua albanese. Prima venivano modificati togliendo le parti con la lingua locale, il più volte è risultato in una mancata qualificazione del Paese.

Con la sua Sekret – un vero e proprio segreto, visto che il testo ufficiale non è ancora stato rilasciato – Ronela è pronta a far scatenare il pubblico e a portare tanta body positivity sul palco di Torino.

