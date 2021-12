Eva Grimaldi e Gabriel Garko: tutto finto? Parla l’attrice

2 minuti di lettura

Tra la fine degli anni ’90 e i primi ’00 la storia tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko è stata tra le più discusse dal gossip italiano. I due attori oggi vivono apertamente la propria omosessualità. Grimaldi (ora nella casa del GfVip) nel 2019 si è unita civilmente con Imma Battaglia, mentre Garko lo scorso anno ha fatto coming out in diretta nazionale prima al GfVip5 poi da Silvia Toffanin a Verissimo; e lo scorso mese ha pubblicato la prima foto con il suo fidanzato Matia Emne.

I due attori conservano un buon rapporto di amicizia, ma nel loro passato ci sono molte ombre, dovute a un’omosessualità celata per restare sulla cresta dell’onda e non perdere il lavoro; Vite Negate, direbbe lo scrittore Franco Buffoni.

Ma negate da chi? Lo scorso anno, con la storia di Adua Del Vesco (nome fittizio di Rosalinda Cannavò) concorrente del GfVip, abbiamo conosciuto da vicino le meschinità dell’agenzia Ares Film, che per anni ha chiesto (obbligato e ricattato ndr) ai propri protetti di nascondere il loro orientamento sessuale in cambio di lavoro e notorietà. La macchina è andata avanti per decenni, e tra le vittime e carnefici (è difficile stabilire i ruoli in questo caso) ci sono stati anche Eva Grimaldi e Gabriel Garko.

La loro storia d’amore è stata architettata per “occultare” la loro omosessualità, i due hanno vissuto insieme per 8 anni; e ora, l’attrice torna a parlare di Garko sulle colonne di Chi:

“La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”.

Nell’intervista, Eva Grimaldi parla anche di ciò che ha dovuto subire e cosa ha accettato pur di realizzare la sua carriera da attrice: