Everything Now, primo trailer italiano della nuova serie queer Netflix

Se Sex Education è ormai prossima all’addio, con la quarta e ultima stagione, Netflix guarda avanti grazie a Everything Now, nuova serie teen queer in arrivo in streaming il 5 ottobre.

Serie britannica, Everything Now segue Mia, 16enne che torna a casa dopo un lungo periodo di ricovero per un disturbo alimentare e si ritrova di nuovo nel caotico mondo delle scuole superiori, scoprendo che gli altri hanno proseguito la loro vita da adolescenti senza di lei. Armata di una lista dei desideri in continua evoluzione, tre migliori amici e una nuova cotta, Mia si butta a capofitto in un mondo di appuntamenti, feste e primi baci, scoprendo presto che non tutto nella vita può essere pianificato.

Mia è interpretata da Sophie Wilde, recentemente diventata famosa come protagonista dell’acclamato film horror Talk to Me, a breve finalmente anche nei cinema d’Italia. Vivienne Acheampong, nota per il ruolo di Lucienne nel drama fantasy The Sandman, interpreterà la madre di Mia, Viv. Stephen Fry, icona gay del Regno Unito, interpreterà il medico di Mia, il dottor Nell. Altri membri del cast includono Lauryn Ajufo, Harry Cadby, Noah Thomas, Sam Reuben, Niamh McCormack, Jessie Mae Alonzo, Robert Akodoto e Alex Hassell.

Secondo lo sceneggiatore e creatore Ripley Parker, la serie si concentra “sui problemi di salute mentale affrontati da molti adolescenti britannici, in particolare quelli riguardanti il cibo e l’immagine corporea”.

La prima stagione di Everything Now durerà otto episodi.

