Fata Madrina Cercasi, due papà gay nel film Disney Plus

Pellicola gradevole che si lascia ammirare senza particolari aspettative, che guarda tanto a Come d’Incanto quanto a Bridget Jones, grazie a questa Fata Madrina inesperta e goffa che nel finale chiede a tanti perfetti sconosciuti quale sia per tutti loro il vero grande amore. Ed è qui che Sharon Maguire sorprende, andando ad incrociare due papà gay, che tengono in braccio il loro piccolo. I due, stretti l’uno vicino all’altro, abbracciano il figlio confessando tutto il loro amore per il bimbo.

Pochi secondi e poche battute, che diventano però quanto mai sorprendenti se visti in un’ottica Disney, in un film di Natale esplicitamente pensato per le famiglie, per i più piccoli. Qualcosa di inimmaginabile fino a pochi anni fa.