Fedez chiede a Tiziano Ferro di fare pace: “Ti voglio bene, giuro”

Sono anni, oramai, che tra Tiziano Ferro e Fedez non c’è alcun tipo di rapporto. Anzi, volano stracci. Nel 2017 il rapper cantava “Tiziano Ferro si è comprato l’attico di fianco a Fedez con i soldi risparmiati, a cena con il fisco inglese“. Il brano contenuto in Comunisti col Rolex indispettì il cantante di Latina, anche perché Fedez bissò in un altro pezzo, cantando “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi “Ciao sono Tiziano non è che me lo ficchi?”.

Nel 2019 Tiziano parlò di vero e proprio bullismo, “perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me“.

Da allora Ferro non ha più voluto pubblicamente parlare di Fedez, con quest’ultimo che ha continuato a punzecchiarlo ricordando il suo feat. con Fabri Fibra nonostante i versi omofobi passati del rapper. “I suoi testi li perdoni, non vuoi combattere l’omofobia ma la mia persona”, disse sempre nel 2019.

Passati 4 anni, via Lazza che è stato incoronato capo della squadra di Fedez per il Fantasanremo, il marito di Chiara Ferragni ha teso la mano verso il collega “Tiziano Ferro mi sblocchi da Instagram? Io ti voglio bene giuro”. Lazza, sempre rivolgendosi a Ferro, ha poi aggiunto. “Come fai a dirgli di no?”. Da parte di Ferro, per ora, nessuna replica ufficiale.

Recentemente intervistato da Leggo, Tiziano ha confessato di aver ‘perdonato’ Fedez per quei brani, “ma quella canzone è lì, a fare streaming e a produrre ricchezza”. “E io parlo di me, di quello che ho subito e delle offese che continuerò a ricevere ascoltandolo quando qualcuno lo suona, perché quel brano non è stato ritirato dal mercato”.

