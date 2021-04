Fedez vs. Ostellari, volano stracci sul DDL Zan: “Tratta 100.000 persone come dei c0glioni”

3 minuti di lettura

Giornate ad alta tensione per Andrea Ostellari, senatore leghista nonché presidente della commissione giustizia al Senato, che per settimane ha tenuto in ostaggio il DDL Zan, fuggendo da quella calendarizzazione chiesta a gran voce da Pd, 5 Stelle, IV e LeU. Dopo la pioggia di commenti sui suoi profili social e le migliaia di mail piovute sul suo account privato, Ostellari giovedì sera ha finalmente calendarizzato per mercoledì prossimo il tanto atteso ufficio di presidenza, accarezzando l’incubo di nominare Simone Pillon relatore.

Ma ieri è successo qualcosa di incredibile. Nel pomeriggio Fedez ha ospitato Alessandro Zan sul suo profilo Instagram per parlare del DDL, spiegarlo, smontare le menzogne. Diretta vista da decine di migliaia di persone e con milioni di visualizzazioni a tarda sera. Insieme a Chiara Ferragni, Fedez ha poi attaccato Ostellari, chiedendo di firmare una petizione/appello alla calendarizzazione/approvazione della legge, criticando aspramente il senatore per aver ripetutamente rinviato l’ufficio di presidenza. Ostellari, a tarda serata, ha fatto notare di aver calendarizzato per mercoledì il chiacchieratissimo ufficio, dicendosi stupito dalla mancata conoscenza della notizia di Ferragni e Fedez. Quest’ultimo ha subito etichettato la replica del senatore come una ‘supercazzola’, dandogli del ‘furbetto’. Fino all’esplosione video.

Capite come si comporta un presidente di commissione giustizia, senatore. Tratta 100.000 persone, che hanno firmato una petizione, come dei coglioni. Lui dice ‘ragazzi qual è il problema, settimana prossima ho convocato l’ufficio di presidenza’. Non ti dice che non l’ha convocato lui, che era già stato convocato, che era stato rimandato dicendo che il tema non era prioritario. Non te lo dice. Ti piglia per il culo. E ti fa la graficuzza figa.

Quel che è certo, è che i Ferragnez, 35 milioni di follower in due, hanno ieri dedicato parte della propria giornata social alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Facendo informazione, smontando bufale, chiedendo partecipazione attiva ai propri fan. Anche, se non soprattutto questo, vuol dire essere influencer. Perché visibilità comporta responsabilità.

Stasera, domenica di Pasqua, Alessandro Zan tornerà in diretta social ma da un’altra pagina importante. Quella di Michela Murgia, ore 21, dopo aver fatto altrettanto venerdì dalle pagine social di Fabio Canino e Diego Passoni. Perché c’è bisogno di una mobilitazione nazionale, totale, che coinvolga anche le personalità dello show business. Questa è una battaglia di tutti.