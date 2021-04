Foggia, omofobia in un parco: branco aggredisce coppia

< 1 minuto di lettura

Una Pasqua a tinte omofobe quella vissuta da una coppia di ragazzi, aggrediti il 3 aprile scorso in un parco di Foggia. A denunciare quanto accaduto, via social, una delle due vittime, Andrea Ragno.

Io e il mio compagno Alessandro abbiamo appena subito una aggressione omofoba in un parco al centro della città. Dei ragazzi, tutti sui 19 -20 anni, ci hanno aggredito in gruppo. Erano spacciatori di quartiere. Inizialmente hanno dato ad Alessandro del pedofilo. Alludendo al fatto che omosessualità e pedofilia fossero la stessa cosa. La cosa ancora più assurda è che hanno creduto fossi uno sbirro (lol). Dunque in quel momento ho sudato freddo e ho cercato di ricordare un po’ di dialetto foggiano per farmi intendere. Dopo aver capito che non sono uno sbirro, hanno cominciato ad insultarci alludendo alle dimensioni del pene, a chi lo ficca a chi, chi è il maschio e chi la femmina, con toni pian piano sempre più aggressivi.

Minacce e insulti che hanno inevitabilmente alimentato tensione e paura, con Andrea che ha “cercato di parlare a loro come un genitore, dicendogli che potevano andar via dalla loro città. Che loro “odiano i ricchioni” solo perché c’è una barriera culturale. Che potrebbero andar via, cambiare città, crescere. Come ho fatto io. Niente, alla fine siamo andati via. Amareggiati“.

