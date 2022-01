Fra Free, un attore dichiaratamente gay sarà il principe nel prequel Disney de La Bella e la Bestia

2 minuti di lettura

Tutto sta cambiando ad Hollywood, finalmente. Che l’inclusione sia sempre più reale lo dimostrano alcuni casting resi noti nell’ultima settimana.

La Disney ha infatti ingaggiato Andrew Burnap, attore dichiaratamente ‘fluido’, per il live-action di Biancaneve, mentre è notizia di oggi che Fra Free, attore irlandese dichiaratamente gay recentemente visto in Hawkeye dei Marvel Studios su Disney+, sarà il Principe del prequel de La Bella e la Bestia, interamente centrato sull’amicizia omoerotica tra LeTont (Josh Gad) e Gaston, ancora una volta interpretato da Luke Evans, altro attore dichiaratamente gay. Tutto questo senza dimenticare che la serie Disney+ dovrebbe andare ad approfondire il personaggio di LeTont, che nel film live-action si scopriva queer durante il ballo finale.

Fra Free, 34enne, sarà il principe Benoit Berlioz, che Deadline descrive come “un amico d’infanzia di Tilly, ora diventato un bellissimo e carismatico principe sicuro di sè”. Tilly, interpretato da Briana Middleton, indosserà gli abiti della sorellastra di LeTont. Sceneggiato da Adam Horowitz ed Eddy Kitsis di Once Upon a Time, questo prequel sarà diretto da Liesl Tommy di Respect, con canzoni originali del leggendario Alan Menken. La serie sarà ambientata diversi anni prima degli eventi narrati nel miliardario live-action del 2017. Protagonisti Gaston e LeTont, che partono per un viaggio inaspettato e romantico con la sorellastra di quest’ultimo, Tilly, dopo aver scoperto una rivelazione sorprendente sul passato di lei.

“Entusiasta di unirmi a questo progetto”, ha scritto Fra Free su Twitter. “Il ragazzino che ha visto ripetutamente in VHS la bestia trasformarsi in principe lo è ancora di più”. 10 anni fa splendido Courfeyrac in Les Misérables di Tom Hooper, Free è felicemente fidanzato con l’attore Declan Bennett.

Per il prequel de La Bella e la Bestia, via alle riprese in primavera per poi sbarcare in streaming nel 2023.

