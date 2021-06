Luke Evans festeggia il Pride Month con delle mutande rainbow: “Siate il vostro Orgoglio!”

< 1 minuto di lettura

Da sempre dichiaratamente gay, il bellissimo Luke Evans ha voluto festeggiare il Pride Month con delle mutande rainbow targate Versace.

“Indossa il tuo orgoglio. Vivi il tuo orgoglio. Siate il vostro orgoglio. E siate gentili. Tutti meritano di essere felici. I diritti umani appartengono a tutti”, ha scritto Luke su Instagram. “Buon Pride Month e ogni altro mese dell’anno!”.

42enne attore inglese, Evans è da poco tornato single, dopo l’addio a Rafael Olarra. Rivelato il sogno della paternità, l’attore sarà presto di nuovo in tv grazie alla miniserie Nove Perfetti Sconosciuti, dove interpreterà il suo primo personaggio dichiaratamente gay dopo 10 anni di carriera. Nel 2010 il primo ruolo cinematografico di rilievo in Scontro tra titani, per poi confermarsi personaggio ‘action’ in film come Dracula Untold, Fast and Furious, Immortals, Lo Hobbit, Midway e I Tre Moschettieri.

Nel 2022 Luke tornerà anche ad indossare i panni di Gaston nella serie spin-off Disney Plus del live-action de La bella e la bestia. Quasi 20 anni fa, era il 2002, Evans fece così coming out: «Tutti sanno che sono gay, nella mia vita a Londra non ho mai cercato di nasconderlo».