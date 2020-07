La televisione si sta preparando a celebrare il genio artistico di una delle icone dello spettacolo italiano: Franca Valeri, che il prossimo 31 luglio spegnerà la sua centesima candelina, festeggiando così un secolo di successi. Dopo l’omaggio dello scorso maggio dal mondo del cinema, con l’assegnazione del David Speciale nel corso della 65esima edizione dei David Di Donatello, anche il piccolo schermo dedicherà numerosi appuntamenti speciali in onore dell’attrice milanese.

I cento anni di Franca Valeri: Rai 1 festeggia con Essere Franca e Techetechetè

Nella notte a cavallo tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio, Pino Strabioli riepilogherà la lunghissima carriera di Franca Valeri nello speciale “Essere Franca“, in onda alle 23.45 su Rai 1. Realizzato in collaborazione con Fabio Masi, il documentario mira a delineare un ritratto quanto più completo dell’artista, dalla cui viva voce saranno raccontati aneddoti e ricordi di infanzia. A commentare la vita e i traguardi di Franca, nata Norsa, volti amici del pubblico. Da Luciana Littizzetto a Dacia Marini, da Alessandro Gassman a Lella Costa, in tour con “La vedova Socrate”, testo della Valeri di inizio 2000.

Venerdì 31 luglio, l’omaggio di Rai 1 si sovrapporrà con l’abituale appuntamento con “Techetechetè“, programma che riporta sullo schermo i fasti della televisione che fu. Tra le 20.30 e le 21.25, Franca Valeri tornerà sotto i riflettori con gli storici sketch in cui interpreta la Sora Cecioni e la Signorina Snob e le sue partecipazioni agli sfarzosi varietà degli anni ’60, come Studio Uno. Non mancheranno, inoltre, scene tratte dagli sceneggiati e dai film tv che hanno permesso anche ai più giovani di conoscere l’estro artistico dell’attrice.

Gli omaggi tv per il centesimo compleanno della Valeri: “Sono diventata un’icona gay”

Venerdì 31 luglio, Rai Storia celebrerà la carriera di Franca Valeri con cinque appuntamenti de “Il giorno e la storia“, in collaborazione con Rai Cultura. Dalle 5.30 alle 20.10, intervallati da altri documentari, gli speciali ripercorreranno la vita, i sacrifici e le mete della donna, artista stimata dalla comunità LGBTQ+. In una recente intervista ad Open, Franca Valeri ha dichiarato di essere molto orgogliosa di rappresentare un simbolo di rivalsa e diversità. “Sono anche diventata un’icona gay, anche se non ho mai capito perché. Ma sono fiera di esserlo”, ha affermato la Valeri, a cui Rai 5 dedicherà un triplo speciale.