‘Genere e identità’: il convegno sul benessere delle persone transgender e gender non conforming

ROMA – È stato presentato da Gay Help Line (contact center contro l’omotransfobia gestito da Gay Center) in collaborazione con LUISS University Press e Azione Trans, il convegno “Genere e Identità” organizzato per domani, 19 febbraio 2022, dalle ore 15 alle ore 18 presso il Gay Center (Via Galvani 51F, Roma – Testaccio).

Il sottotitolo è “il benessere delle persone transgender e gender non conforming in età giovane e adulta” e sarà un momento centrale per la discussione con e su la comunità trans*. Punto focale del convegno, infatti, sarà il principio di autodeterminazione e il supporto professionale ai percorsi di affermazione di genere di persone adolescenti, giovani e adulte.

Questo convegno viene dunque organizzato con l’obiettivo di fornire informazioni sui bisogni delle persone trans e gender non-conforming, per contrastare pregiudizi e credenze errate; dare strumenti di analisi e conoscenza a professionistə (psicologhə, educatorə, counselor). Non solo transizione di genere, ma affermazione di genere, ecco la terapia ormonale per non binary: intervista>

Secondo i dati raccolti da Gay Help Line, servizio che offre supporto allə vittimə di discriminazione e odio per orientamento sessuale e identità di genere, le richieste di aiuto e i contatti di persone trans o gender non conforming alla linea di Gay Center sono triplicati negli ultimi 4 anni.

L’aumento incide in misura determinante tra le persone giovani. Nel 2021 il 40% dellə utentə minorennə ha contattato Gay Help Line per riferire un malessere o segnalare attacchi alla propria identità trans/non binaria. Tra le persone adulte le difficoltà maggiori si incontrano nella sfera lavorativa e pubblica: il 30% riceve vessazioni sul posto di lavoro per il proprio aspetto o discriminazioni nell’accesso ai servizi per l’uso di pronomi e nomi d’elezione.

L’evento sarà aperto da Pietro Turano (@eropietro), Portavoce di Gay Center e moderato da Alessandra Rossi, coordinatrice Gay Help Line con Valentina Porretta.

Saranno presenti Laura Erickson-Schroth, psichiatra e membro fondatore Gender and Family Network (Columbia University) con Benjamin Davis, psicoterapeuta, art-therapist e docente alla New York University, entrambə autorə di “Genere e Identità” edito da Luiss University Press. Ma anche Maddalena Mosconi, psicoterapeuta e responsabile Area Minori SAIFIP “San Camillo Forlanini”, Francesco Lombardo, docente Università “Sapienza” e responsabile Ambulatorio Endocrinologia “Umberto I” e Richard Bourelly, Presidente Azione Trans (PhD sociologia e ricerca sociale).

L’illustrazione in locandina è stata realizzata da Fumettibrutti.

