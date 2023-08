A “Belve” Fabrizio Corona promesso sposo di Giacomo Urtis ci dirà se è gay o cosa?

0:00 Ascolta l'articolo

Scrive su Gay.it il nostro adorabile Francesca Di Feo – che sì, preferisce per sé il maschile – che c’è profumo di fiori d’arancio omosessualissimi sulle coste sarde. In un non ben precisato punto della costa nordest di Sardegna, quell’area tutta mega-yacht, rocce arse dal sole, orrende costruzioni portocervesche e orizzonti turchesi che tanti briatori e tronismi e lelemorismi ha negli anni apparecchiato e poi sparecchiato, il vituperato eppur così amato Fabrizio Corona, ex re del gossip, ex re dei paparazzi, ex tutto, convolerà a nozze con lə chirurgə dei VIP, Giacomo Urtis. È infatti arrivata una vera e propria proposta di matrimonio da parte di Corona a Urtis che, innamorato da illo tempore di quell’attaccabrighe di Fabrizio, ha accettato tra mille palpitazioni, infinito ardore e qualche pensierino alle tonnellate di pubblicità che arriverà dalle nozze dell’anno. Facciamo del mese, dai.

L’amore tra i due sarà suggellato entro la fine del 2024. Insomma, conoscendo Corona si fa in tempo a ribaltare tutto per almeno sei o settemila volte.

Sarà vero? Si sposeranno? È soltanto una trovata pubblicitaria? E se si sposeranno, è per vero amore? Per interessi? Che poi, sposarsi un corno. Al limite, contrarranno l’unione civile? Perché sia chiaro: sposarsi non possono. Sono due uomini e in questo paese dal fascismo mai sopito due uomini non possono sposarsi. E neanche due donne. Il matrimonio è per uomo e donna. Che Corona voglia immolarsi sull’altare della battaglia per il matrimonio egualitario?

Ultimamente Corona si è già spinto assai, nell’incoraggiare eventualissimi omosessuali velati a venir fuori dall’armadio (dello spogliatoio). È noto e stranoto l’outing di un calciatore famosissimo di livello mondiale che Fabrizio ha diffuso con tanto di foto e video dal suo canale telegram. Peccato che il diretto interessato non abbia mai ammesso di essere un calciatore gay, ma soltanto un calciatore (peccato).

La buona notizia – perché no, queste nozze di Corona e Urtis, al netto del fatto che ognuno fa ciò che vuole, no: a noi non pare AFFATTO una buona notizia – è che tutta questa pagnotta gonfia d’ogni artificio passerà sotto le lame affilate della nostra instancabile e puntuale Francesca Fagnani (che nell’intervista a Gay.it ci aveva raccontato un po’ di cose). Per la prossima stagione di “Belve”, a quanto spifferato da uno dei nuovi e veri re del gossip contemporaneo (altro che Corona), Davide Maggio, Fagnani porterà sotto i riflettori Rai proprio Fabrizio Corona. Del resto, era stato proprio a Belve che Giacomo Urtis aveva spiegato che con Corona c’è già stata intimità VIDEO! >>>> .

Ora, lungi da noi suggerire a Fagnani scalette e domande, tracce e cattiverie, coltelli e carezze da riservare a Fabrizio Corona, ci pare decisivo – per carità, viviamo anche senza – che la nostra amata Belva inchiodi finalmente Fabrizio davanti alla possibilità di dire se sia gay o no, se sia semplicemente innamorato di Urtis, se non sia nulla di tutto questo e dunque stia solo sfracassando l’attenzione, pur di avere quella luce mediatica che aveva quando era in carcere. Ma soprattutto auspichiamo che Fagnani possa provare a chiedere a Corona come si senta a cavalcare a fini pubblicitari temi che per milioni di persone fanno parte della propria non sempre accettata e benvoluta esistenza e identità?

Naturalmente siamo pronte-prontissime a lasciarci convincere da Fabrizio che questo amore con Giacomo è vero e sincero. Posto che, in ogni caso, saranno sempre fatti loro. Ma vaglielo a dire alla belva.

