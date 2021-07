Gianni Morandi vestito di rosa ed è polemica: “Sponsorizza il DDL Zan?” – la replica è impeccabile

2 minuti di lettura

Due giorni fa è uscito L’Allegria, il nuovo videoclip di Gianni Morandi che vede anche la partecipazione di Lorenzo Jovanotti e Valentino Rossi.

Nel video ci sono numerosissimi riferimenti alla cultura western e alla musica pop. Sul palco da fiera, a cantare, c’è appunto Gianni Morandi con un abito rosa e il braccio ancora fasciato, unico ricordo dell’incidente avvenuto a marzo, quando è caduto in mezzo alle fiamme mentre bruciava delle sterpaglie.

Il vestito rosa di Gianni Morandi al centro della polemica

Ma non tutti hanno notato l’energia e l’entusiasmo del cantante, dopo quanto successo, bensì il suo completo. O meglio, il colore del suo completo: rosa.

Dal suo seguitissimo profilo Facebook, in un post Gianni Morandi ha citato Nick Cerioni, lo stylist che ha proposto la camicia nera con giacca e pantaloni rosa acceso per girare il videoclip. Nel post social, il cantautore 76enne ha scritto: “Con questo abito ho girato il video de “L’Allegria”. Come mi sta?”

Ha risposto alla domanda la signora Anna, la quale ha collegato il vestito al ddl Zan:

L’ho notato ieri, Gianni. In silenzio, con pacatezza, stai dando una mano all’approvazione del ddl Zan? Per ribadire che contano le persone e non le differenze di genere?

Commento provocatorio o sincero, quello di Anna? Poco importa, perché Gianni Morandi ha risposto in maniera brillante, come spesso accade:

Anna, magari bastasse un vestito. Mi vestirei di rosa tutti i giorni. Un bacio.

Una frase semplice e concisa, che ha guadagnato in nemmeno 24 ore oltre quattro mila like.

Il sostegno di Gianni al ddl Zan?

Attorno al commento dell’utente, ne sono arrivati altri centinaia. Alcuni danno ragione a Gianni Morandi, altri gli chiedono di non parlare dell’argomento, altri ancora hanno aperto un dibattito tutto loro sul testo. Insomma, nella norma.

In realtà, Gianni Morandi ha indossato semplicemente una giacca e dei pantaloni rosa, e con una breve replica ha (con pacatezza) dimostrato di condividere il ddl Zan. Tutto molto semplice.