Gina Pareno, la 72enne attrice fa coming out: “Sono queer, c’è qualche problema?”

Fare coming out a 72 anni. Perché no? Gina Pareno è un’autentica leggenda del cinema filippino, con 60 anni di carriera alle spalle. E un coming out appena diventato realtà.

Pareno ha dichiarato di essere queer nel corso di un’intervista con la comica filippina Ogie Diaz, andata in onda su Youtube. A specifica domanda sulla sua identità, Gina ha così risposto: “Sì, sono un membro della comunità LGBTQ, perché, c’è qualche problema?”.

Pareno ha poi rivelato il suo profondo amore per Nenita Vidal, grande star filippina negli anni ’50 con film come Puppy Love (1956). “Mi amava così tanto. Ha seguito i miei progetti, le è piaciuta molto la mia recitazione e sono cresciuta vicino a lei”. Gina e Nenita erano così segretamente innamorate che dopo la morte di quest’ultima la sua casa è stata affidata a Pareno, che non ha mai abbandonato l’urna con le sue ceneri, portandosela addirittura in giro, come portafortuna.

“Non è che non voglio lasciarla andare. È solo che le devo molto“. Gina Pareno è diventata famosa negli anni ’60 con film come Mama (1968). Durante la sua leggendaria carriera ha sempre taciuto la sua privata. Si sa solo che ha una figlia e diversi nipoti. In piena pandemia è sbarcata su TikTok, diventando popolare anche tra i più giovani del suo Paese.

