Giornalista tedesco fa coming out in diretta replicando all’omotransfobia dell’ambasciatore del Qatar – VIDEO

Non si placano le polemiche nei confronti dei mondiali di calcio che tra 10 giorni prenderanno vita in Qatar, Paese dove l’omosessualità è ancora oggi illegale, con pene che vanno dai 7 anni di carcere alla pena di morte. A soffiare sul fuoco c’ha pensato Khalid Salman, ambasciatore qatariota dei Mondiali che nei giorni scorsi ha definito l’omosessualità come un “danno mentale”, obbligando la ZDF ad interrompere l’intervista.

Ed è proprio dalla Germania che è arrivata una forte replica da parte di un giornalista di Sky Sport, Thomas Fleischmann, che ha così risposto alle parole di Salman, in diretta tv: “Secondo l’ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar, ho un danno mentale. Sto ancora cercando di superare in qualche modo i prossimi minuti senza incidenti. Spero che ci seguiate, benvenuti a Sky Sport News”.

Un coming out potentissimo, e al tempo stesso di disarmante semplicità, presto diventato virale. Sul proprio profilo Instagram il giornalista ha poi pubblicato una foto con il proprio compagno, la prima dopo 511 immagini, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto con un limpido “Siate quello che siete, Love is Love”.

Fleischmann è stato sommerso dai messaggi di vicinanza sui social, mentre i mondiali di calcio più assurdi di sempre, giocati per la prima volta in inverno, in stadi chiusi con l’aria condizionata e in un Paese che ogni giorno calpesta i diritti civili di uomini e donne, si fanno sempre più prossimi.

In Italia il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli ha chiesto ufficialmente alla FIGC di far indossare le fasce rainbow OneLove contro l’omotransfobia ai capitani delle squadre di serie A, mentre lo lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ministro degli affari esteri, ha ribadito che ogni tipo di ‘effusione’ sarà vietata durante la manifestazione, etero o gay che sia.

