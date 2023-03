Giuseppe Giofrè è il giudice perfetto per il Serale di Amici 22

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo alcuni dubbi iniziali, durati appena un millesimo di secondo, il ballerino ed ex allievo della Scuola del talento più famosa d’Italia Giuseppe Giofrè è riuscito a conquistare il pubblico di Canale 5 non solo per il suo aspetto fisico che ricorda quello di un dio greco ma anche e soprattutto per il suo carisma e il suo talento, che si può evincere anche dai giudizi dati ai concorrenti di Amici 22.

Giuseppe, infatti, sa bene cosa significa esibirsi su un palco così prestigioso a quell’età e pertanto, nonostante i suoi voti siano sempre accompagnati da una disamina impeccabile, anche quando boccia le performance cerca di stimolare gli allievi a fare del loro meglio e ad impegnarsi per la settimana successiva.

Danza o canto non importa, Giofrè è un ballerino apprezzato e conosciuto in tutto il mondo, tanto da essere stato scelto da pop star come Ariana Grande, Taylor Swift e Jennifer Lopez per accompagnarle nei loro tour, ma ha anche una vocazione per il canto e per questo riesce sempre a dare dei giudizi impeccabili, il più delle volte condivisi anche dal pubblico da casa.

Commenti che, invece, talvolta infastidiscono la Maestra Alessandra Celentano e i suoi adepti. Egli, infatti, apprezza la danza classica ma sa riconoscere il talento anche nei ballerini di moderno, contemporaneo, hip-hop e latino americano, riuscendo sempre ad esaltarne le loro qualità.

Giuseppe Giofrè è il nuovo Stefano De Martino? Ecco perché…

Proprio per questo motivo, gli allievi di Amici 22 sono stati felicissimi quando hanno scoperto che come rappresentante della danza in giuria ci sarebbe stato proprio lui. La sua esperienza al fianco di star internazionali come quelle citate precedentemente potrà sicuramente arricchire, anche solo per osmosi, questi nuovi talenti del mondo del canto e del ballo che senza alcun ombra di dubbio faranno ancora parlare di loro nel prossimo futuro.

Oltre al talento, però, Giuseppe Giofrè ha anche molto di più. Lo so che tutti ora starete pensando al suo fisico statuario ma in realtà noi stiamo facendo riferimento al suo carisma che gli permette di commuoversi di fronte alle esibizioni e poi un minuto dopo di prendere in giro bonariamente il suo compagno d’avventura Cristiano Malgioglio per il suo essere prolisso.

Insomma, Giuseppe è riuscito a conquistare tutti ed è uno di quei volti che ci auguriamo di vedere sempre più spesso in tv perché può sicuramente portare una ventata d’aria fresca tra canto e ballo, e perché no magari anche alla conduzione di un programma tutto suo. Chissà che non possa dunque diventare il prossimo Stefano De Martino! Noi glielo auguriamo.

