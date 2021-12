Gli 11 alleati LGBTQ+ italiani del 2021

Il 2021 verrà ricordato tra le altre cose come l’anno della battaglia in senato sul DDL Zan, ahinoi perduta causa franchi tiratori. Una battaglia che ha visto tanti volti noti dello spettacolo nazionale esporsi in prima persona, trasformandosi in alleati della comunità LGBT.

Appelli social, dirette, interviste, sfuriate in tv. Personaggi che hanno usato le proprie piattaforme, la propria visibilità, per combattere al nostro fianco. Ne abbiamo selezionati 11, escludendo qualsivoglia politico. Perché quanto accaduto a palazzo Madama ha indelebilmente sporcato l’immagine di un intero parlamento, segnato da scroscianti e indegni applausi di giubilo.

A seguire gli 11 volti da noi selezionati. Ma voi quali altri avreste aggiunto alla nostra lista? E quale di questi pensate meriti lo scettro di principale alleato LGBTQ+ del 2021?

I 10 alleati LGBTQ+ italiani del 2021