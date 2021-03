Non solo Leonardo, serie kolossal a tinte LGBT da questa sera in onda su Rai1 (qui la nostra recensione in anteprima dei due episodi). La settimana televisiva generalista è segnata da altri titoli particolarmente interessanti, dal punto di vista cinematografico, che abbiamo raccolto nel nostro tradizionale post.

Whoopi Goldberg e Michelle Pfeiffer, Tilda Swinton e Octavia Spencer, Pedro Almodovar, Carmen Maura e Julieta Serrano, ma anche Luca Guadagnino, Ralph Fiennes, Anna Kendrick e Blake Lively. Tutto questo vi aspetta, sul piccolo schermo, da oggi a domenica 28 marzo.

Gli imperdibili film LGBT (e non) della settimana (22/28 marzo) sulla tv generalista