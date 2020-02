Baptiste Giabiconi è l’erede principale del patrimonio di Karl Lagerfeld

Un anno fa è venuto a mancare Karl Lagerfeld, uno dei geni indiscussi della moda di ieri, oggi e del domani. Il suo nome è stato sinonimo di creatività e di indipendenza tanto da collaborare, nel corso della sua vita, con diverse etichette. È stato direttore di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea di abbigliamento. Il 19 Febbraio del 2019 all’età di 89 anni, a causa di un tumore, il genio passa a miglior vita e inizia la ‘guerra’ all’eredità. Le notizie che sono trapelate in merito, fin dall’inizio, hanno riportato che l’intero patrimonio, stimato per 170 milioni di euro, sarebbe stato devoluto a Choupette, l’amatissima gatta di Karl Lagerfeld. Ora però ci sarebbe una svolta.

Come ha riportato il modello e cantante Baptiste Giabiconi in un’intervista al programma francese ‘Sept à Huit’, in previsione dell’uscita del libro ‘Karl e moi’ (atteso per il 27 febbraio), sono 7 gli eredi che si divideranno il patrimonio. Baptiste sarebbe quello principale anche se lo stilista avrebbe comunque lasciato una buona parte dei suoi guadagni alla tata che si prende cura del suo tanto amato animale domestico. Per ora, i nomi dei restanti beneficiari non sono stati ancora resi noti.

Inoltre il modello, durante l’intervista, è stato interrogato in merito alla sua relazione con Lagerfeld. ‘Il nostro era un rapporto padre-figlio molto forte’, afferma. ‘Non c’è mai stato nulla tra di noi, nessun ombra di ambiguità. Anzi, in passato, Karl ha persino pensato di adottarmi’. Baptiste oltre ad essere stato scelto la Lagerfeld come sua ‘musa’, è stato fotografato anche per Vogue ed Elle Italia. Nel 2012 debutta come cantante, raggiungendo la prima posizioni nelle classifiche francesi.